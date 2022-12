Frank Vallelonga Jr. ('Green Book') es hallado muerto en el Bronx a los 60 años

El pasado 28 de diciembre la policía de Nueva York encontró un cadáver a las afueras de una fábrica del distrito del Bronx. Poco después, el 1 de diciembre, el cuerpo fue identificado como el de Frank Vallelonga Jr., de 60 años. Según recoge Deadline, por ahora se cree que el cadáver fue arrojado desde un coche en la madrugada, luego de haber sufrido una sobredosis. Un hombre llamado Steven Smith ya ha sido detenido bajo la acusación de intentar ocultar un cadáver, pero la investigación aún sigue en marcha. Vallelonga Jr. era hermano de Nick Vallelonga e hijo de Frank Vallelonga, más conocido como Tony Lip. Viggo Mortensen le interpretó para el cine, siendo nominado al Oscar por ello, en Green Book.

Vallelonga Jr. realizó un puñado de trabajos para el audiovisual, apareciendo en Los Soprano (como en su día hizo su padre, intérprete de Carmine Lupertazzi) y también en la misma Green Book, donde encarnaba a un pariente de Tony Lip. Green Book había nacido, de hecho, como un proyecto capitaneado por su hermano Nick, que coescribió el guion con Peter Farrelly (director del film) y Brian Hayes Currie. Green Book narraba la historia real de cómo Tony Lip, vinculado a la mafia y fichado como guardaespaldas del pianista negro Don Shirley, superó sus prejuicios raciales y contrajo amistad con Shirley. Por interpretar a este último Mahersala Ali ganó el Oscar a Mejor actor secundario.

Green Book no quedó exenta de polémica, sin embargo. La familia de Shirley aseguró que la película donde intervenían ambos hermanos Vallelonga tergiversaba la realidad, incluso que era mentira que Tony Lip y Shirley llegaran a ser amigos. Previo a su muerte, Vallelonga Jr. también apareció en títulos como All In o The Sign of the Cross.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.