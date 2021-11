Francis Lawrence dirigirá la adaptación de 'El martillo de Vulcano' de Philip K. Dick

Distopías postapocalípticas, robots e inteligencia artificial. La novela El martillo de Vulcano de Philip K. Dick, publicada en 1960, tendrá su versión cinematográfica. Según confirma Deadline, las productoras New Legendary Pictures y Electric Shepherd Productions junto al director Francis Lawrence se han aliado para realizar la adaptación y sería el mismo Lawrence, que ya se encargó de plasmar en imágenes la saga de Los juegos del hambre, excepto la primera, el elegido para ponerse tras las cámaras.

La trama nos trasladará a un futuro imperfecto en el que, después de una devastadora Guerra Mundial, 70 naciones se han unido para formar parte de un gobierno controlado por una Inteligencia Artificial denominada Vulcano 3, confiando en que sería el sistema idóneo para mantener la paz y el equilibrio. Pero como no todo podía ser tan bonito, una rebelión y un grupo de fanáticos religiosos, los Curanderos, harán que Vulcano pierda el control desatándose el caos. Un nuevo conflicto a escala global amenaza con destruir el mundo, y quizá la clave para evitarlo pueda tenerlo un héroe (o antihéroe) en horas bajas, William Barris.

La paranoia y los estados totalitarios se conjugan en una historia en la que los martillos, a los que hace referencia el título, son robots con la forma de la susodicha herramienta y con la misión de mantener a los ciudadanos a raya.

Todavía es pronto para conocer más detalles, sobre el reparto o posibles fechas de estreno, pero la noticia de una posible adaptación de las creaciones de Philip K. Dick siempre es bienvenida, pese a la desigual fortuna que han tenido hasta ahora en sus incursiones en cine.

Entre las mejores tenemos Minority Report de Spielberg, A Scanner Darkly de Linklater y, ¡cómo no!, Desafío total de Verhoeven y Blade Runner de Ridley Scott. Veremos en que lugar se sitúa la película que dirija Lawrence, entre las mediocres, pasables, buenas o excepcionales.

Al director de la adaptación de Constantine con Keanu Reeves, del best seller Agua para elefantes o del erotizado thriller Gorrión Rojo con Jennifer Lawrence le gusta contar con grandes estrellas en su reparto, también le va el espectáculo como lo ha demostrado en Soy leyenda que protagonizó Will Smith y las tres secuelas de Juegos del hambre. Y para que nada se le desmadre, y pueda rodar con mayor libertad, también será uno de los productores a través de su compañía about: blank.

