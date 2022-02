Francis Ford Coppola sobre la temporada de premios: “Me gustaba más cuando eran solo los Oscar”

No hay nada como que un cineasta de la vieja guardia vuelva a la vida pública, y aproveche su tribuna para lanzar soflamas. El padrino celebra su 50 aniversario, y ya que está siendo exhibida de nuevo en múltiples cines alrededor del mundo (incluyendo España, donde se ha reestrenado en salas seleccionadas hoy mismo), Francis Ford Coppola tiene oportunidad de pasearse por varios medios y compartir sus iracundas impresiones sobre el estado de la industria. Lo hace, además, en un marco especialmente interesante para su carrera, pues al parecer ya ha reunido dinero suficiente como para ponerse a rodar de un momento a otro su proyecto largamente soñado, Megalópolis.

En estas circunstancias Coppola no ha dudado en arremeter contra el cine de gran presupuesto (donde el modelo Marvel estaría afectando incluso a directores como Denis Villeneuve), y ahora durante una entrevista con Variety también ha abordado los cambios en las carreras de premios. Este circuito está siendo presa de una gran agitación en los últimos tiempos, tanto por la caída en desgracia de los Globos de Oro como por el descenso de audiencia de los Oscar de la Academia. La audiencia que cada año congrega la gala no para de disminuir de un año para otro, y de cara a la próxima ceremonia ha motivado una serie de cambios muy controvertidos en su desarrollo.

Lo de ese Oscar a película favorita del público (que podría recaer en la Cenicienta de Camila Cabello porque estas cosas la carga el diablo) es casi lo de menos, pues las críticas más feroces van por otro lado: en la gala a celebrarse este 27 de marzo se van a eliminar nueve categorías de la retransmisión, incluyendo banda sonora original, cortometrajes, diseño de producción o montaje. Dichos premios se fallarán en un segmento previo, lo que ha generado críticas en redes que Coppola, curiosamente, despacha con prudencia. “Todas esas categorías son importantes. Parece extraño, pero supongo que tendrán sus razones”. Prudencia que obvia a la hora de valorar la temporada de premios en general.

“Ahora hay demasiadas galas de premios. Me gustaba cuando eran solo los Oscar”, apunta el director en relación a los malogrados Globos de Oro, los BAFTA, los Critics Choice Awards, etc. A Coppola tampoco le convence la gala en sí, tal y como es ahora. “No me gusta como producción de lujo y ostentación. Me gustaban cuando eran más íntimos, cuanto tenían un tono más íntimo, eso era agradable”. La 94 edición de los Oscar estará presentada por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, y a poco más de un mes de que se celebre, Coppola ha hecho memoria de los días en que El padrino se llevó tres Oscar (Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor actor para Marlon Brando).

“Había tantos comentarios negativos sobre la película en ese momento que me sentía muy inseguro, y honestamente asombrado de que tuviera ese éxito”, admite. Un éxito que dura hasta nuestro presente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.