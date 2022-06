Fox obligó a Elliot Page a ponerse un vestido para presentar 'Juno': "Fue extremadamente enfermizo"

Cuando Juno se estrenó en 2007, aún no sabíamos que Elliot Page era un hombre transgénero. Pero el actor sí tenía claro que su expresión de género no era normativa, con lo que amoldarse a las exigentes normas de Hollywood al respecto le resultó traumático. Máxime cuando su trabajo en la cinta fue nominado al Oscar.

"En la temporada de premios, cuando Juno estaba en el cénit de sus popularidad, yo estaba en el armario, me ponía tacones y todo lo demás", ha recordado Page en una entrevista con Esquire (vía Variety). "No estaba bien, y no sabía cómo hablar del tema con nadie", prosigue.

El actor de The Umbrella Academy recuerda que Fox Searchlight, el estudio a cargo de la cinta, tuvo bastante que ver en este malestar. Según recuerda, los ejecutivos le exigieron que acudiera a la alfombra roja con un vestido, cuando él prefería ir vestido de traje.

"Recuerdo ir a por la ropa que quería ponerme, y entender el nivel de las expectativas sobre la buena pinta que, se supone, todo el mundo debe tener", comenta Page. "Yo dije que quería llevar un traje, y Fox Searchlight se puso en plan: 'No, tienes que ponerte un vestido".

Esta crisis, añade el actor, culminó con una acelerada expedición de compras en Bloor Street, la calle comercial más importante de Toronto. "Consiguieron que me pusiese un vestido… y eso fue todo", explica. "Y después llegaron todas las jornadas de prensa de Juno, y los posados para los fotógrafos: Michael Cera [coprotagonista del filme] iba de cualquier manera y con deportivas. Ahora miro esas fotos, y me quedo…".

"Para la gente, es fácil decir que no fue para tanto, pero ¿sabes qué? No. Aquello fue extremadamente enfermizo", añade Page. "No debería pensar en ello como si fuera algo que pasó, algo normal", indica el actor, señalando que su condición trans fue lo menos importante para sentirse humillado por esa imposición.

"Ha habido gente que se ha disculpado por esas cosas: 'Lo siento, pero no lo sabía en aquel momento", añade. "¡Pero no importa! No importa si soy trans o cisgénero. Hay montones de mujeres cis que se visten como yo. Eso no tiene nada que ver".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.