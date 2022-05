Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor de Cannes 2022

El actor, productor y director estadounidense Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor de la 75ª edición del Festival de Cannes, que este jueves dijo querer distinguir así tanto una trayectoria artística "brillante" como su discreto compromiso humanitario.

El intérprete, de 60 años, sucede a su compatriota Jodie Foster y se suma a una larga lista de grandes de la industria cinematográfica que también han obtenido esa distinción, como Bernardo Bertolucci o Alain Delon.

Whitaker debutó en Cannes en 1988 con Bird, de Clint Eastwood, por la que ganó el premio a la mejor interpretación masculina.

"Ir a Cannes por primera vez hace 34 años me cambió la vida. (...) Siempre es un privilegio volver a este bonito festival para exponer mi trabajo y también para inspirarme en los mayores artistas de este mundo", indicó en el comunicado difundido por el certamen.

El actor también ha presentado en competición como actor Redada en Harlem (1991), Secuestradores de cuerpos (Body Snatchers) (1993) y Ghost Dog, el camino del samurái (1999), mientras que fuera de competición llevó Zulu en 2013 y Platoon en 2006 en la sección Cannes Classics.

En 1988 con Bird, según Cannes, el mundo descubrió a un actor de "una fuerza extraordinaria".

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, alabó además en la nota sus convicciones, la atención que presta a las nuevas generaciones y "su fe en un mundo mejor, que este contribuye a mejorar".

"Pocos son los artistas que consiguen ese bello equilibrio", dijo.

Cannes mencionó al respecto su ONG Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), que trabaja en Uganda, Sudán del Sur, México, Camerún e incluso en Los Ángeles, o su rol como enviado especial de la Unesco para la Paz y la Reconciliación.

Como director de cine ha firmado además cuatro filmes: Atrapados por la violencia (1993), Esperando un respiro (1995), Siempre queda el amor (1998) y Una hija diferente (2004).

Con motivo de la entrega de la Palma de Oro de Honor en la inauguración del certamen, que se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo, se proyectará un día después en las Sesiones Especiales For the Sake of Peace, dirigida por Christophe Castagne y Thomas Sametin y producida por Whitaker.