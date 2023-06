'Flash': final explicado, escena postcréditos y un cameo alucinante

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE FLASH]

El velocista más rápido de DC acaba de teñir de rojo la gran pantalla. Flash, la película en solitario del héroe de Ezra Miller con Andy Muschietti (It) en la silla del director, llega a las salas como una de las últimas apuestas de la era Zack Snyder.

La crítica ha alabado el buen hacer de Miller en la piel de un Barry Allen que, en su empeño por salvar la vida de su madre, termina desatando un futuro catastrófico, así como el regreso de Michael Keaton como Batman (aquí puedes leer nuestra crítica).

Además, el final de Flash deja las puertas abiertas a nuevas aventuras del Barry de Miller en gran pantalla, aunque tras los escándalos protagonizados por el actor y sabiendo que James Gunn pretende hacer borrón y cuenta nueva con su universo cinematográfico, lo más probable es que este filme no tenga continuación.

Analizamos el sorprendente cameo final y la escena postcréditos de Flash. Se avecinan SPOILERS.

El cameo final en 'Flash'

Los rumores se han confirmado en la escena final de Flash, pero primero pongámonos en contexto. En el tercer acto de la película, Barry Allen se da cuenta de que, para evitar la invasión de Zod (Michael Shannon), no puede interferir en la muerte de su madre.

Así, tras enfrentarse a la versión oscura de sí mismo que buscaba salvar a Nora Allen (Maribel Verdú) a toda costa, regresa atrás en el tiempo y deja que su madre olvide comprar una lata de tomate que habría impedido su asesinato. Antes de volver a su línea temporal, decide colocar la lata en una fila superior para que así la cámara de seguridad del supermercado capte a su padre cuando, horas después, vaya a por el tomate.

Así, en el presente, el protagonista consigue demostrar la inocencia de Henry Allen, injustamente condenado por el asesinato de Nora. Al salir del juzgado y tras lograr una cita con Iris West (Kiersey Clemons), Barry llama a Bruce Wayne para contarle sobre su viaje en el tiempo. En ese precioso momento, aparece un coche negro por el que sale Wayne, pero no el de Ben Affleck que todos esperábamos, sino el de George Clooney.

A falta del atuendo con pezones que lució en Batman y Robin, Clooney viste de traje y con gafas, tan elegante que parece sacado de un nuevo anuncio de Nespresso. Así, en esta nueva realidad en la que se sitúa el protagonista, el Hombre Murciélago tiene el rostro del actor de Ocean's Eleven.

La escena postcréditos en 'Flash'

Aquí no acaba la cosa porque, aún sin habernos repuesto de la sorpresa por el regreso a la batcueva de Clooney, la película finaliza con una escena postcréditos en la que Barry sale de un bar con un borrachísimo Aquaman (Jason Momoa) y se dirigen a casa del velocista.

Otros miembros de la Liga de la Justicia como el Batman de Affleck o la Wonder Woman de Gal Gadot ya habían salido previamente en el filme, lo que hacía aún más llamativa la ausencia del atlante teniendo en cuenta que su segunda película en solitario, Aquaman and The Lost Kingdom, tiene previsto llegar en diciembre a la gran pantalla.

La escena postcréditos dura unos pocos segundos y no ocurre nada trascendental en ella, funcionando más como una secuencia divertida entre dos amigos: a Arthur Curry le cuesta creer la historia que le cuenta Barry sobre la existencia de diferentes versiones de Batman a lo largo del multiverso y pregunta por las otras versiones de Aquaman, a lo que Allen responde diciendo que él sigue siendo el mismo "tío peludo y amigable".

La secuencia termina con el personaje de Momoa cayendo borracho en un charco y pidiendo a Barry más cerveza. Así, no adelanta ni conecta con la secuela de Aquaman, que volverá a contar con Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson. Tocará ser pacientes y esperar un poco más para conocer nuevos detalles del filme.

