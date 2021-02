Finn O'Shea: 7 motivos para hacerte amigo del protagonista de ‘Dating Amber’

El cine es repositorio de miles de historias y hay de todo tipo y para cualquier público, aunque si un modelo de narración ha hecho fortuna es el de ‘boy meets girl’, la historia romántica de ‘chico conoce a chica’ que en Dating Amber, en salas de cine este viernes 26 de febrero, toma unos derroteros inesperados. Y brillantes. Sobre todo, porque aquí la fórmula pasa del romance y nos cuenta una historia de amistad que además habla de lo difícil que es para un adolescente salir del armario en un entorno conservador asfixiante.

En Dating Amber, David Freyne nos sitúa en un pequeño pueblo al suroeste de Dublín en los años 90. A la militarización y la educación religiosa, por si fuera poco, se le suma la puya entre si eres de Blur y de Oasis, y en ese clima de modelos de conducta hipermarcados, Amber y Eddie deciden empezar a salir juntos para que acaben las habladurías sobre sus identidades sexuales LGTB. A ella le pone desparpajo Lola Petticrew y Eddie tiene el rostro, la emoción y la solidez interpretativa del irlandés Finn O’Shea.

Si te enganchaste a Normal People el año pasado, seguro que conoces a O’Shea, responsable del malicioso Jamie. En Dating Amber, sin embargo, esta estrella al alza interpreta un rol completamente distinto, frágil y enternecedor. Imposible resistirse al carisma de Eddie en la película, como tampoco al del propio O’Shea, a quien te recomendamos seguirle la pista a partir de estas siete claves.

Sabe lo que quiere y se emociona cuando lo logra

“Hay veces en las que lees un guion y te dices ‘me gustaría hacer este papel’ y hay otras en las que te dices ‘necesito hacer este papel’. Eso me sucedió con Eddie. Creo que simplemente sentí que le entendía. Desde el momento en que leí el guion, sentí quién era de verdad”, explica Finn O’Shea.

“En ese momento es cuando te pones a intentar a convencer a un montón de gente para demostrar que eres la persona indicada para el papel. Y lo conseguí. Es un poco loco, porque pasé de estar pensando ‘he de lograr este papel, he de lograr este papel’ a ‘¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que interpretar este papel!”.

Dating Amber Elamedia

Lo da todo en sus interpretaciones

“David y yo hablamos mucho sobre el trabajo con el cuerpo a la hora de interpretar a Eddie, porque es un chico súper inseguro y nervioso que se siente muy lejos de esa masculinidad artificial que tiene que ver con la idea de aparentar alguien que no eres”, cuenta sobre su personaje en Dating Amber.

“Cuando le conocemos por primera vez en la película, en esa escena del beso tan incómoda y graciosa, creo que esa tensión puede palparse, porque está súper concentrado en guardar las apariencias”, comenta. “Esa primera escena, ese primer beso, creo que es un momento con el que todos nos podemos sentir identificados. En el cine hemos visto muchos primeros besos como un gran momento cinematográfico, pero en realidad, para la mayoría de la gente, su primer beso fue algo torpe y extraño. Creo que David lo ha sabido reflejar muy bien”.

Dating Amber Elamedia

Un amigo dentro y fuera del trabajo

“¡Trabajar con Lola fue increíble! ¡Ella es tan brillante! Nos conocimos en la etapa final del casting. Éramos los dos últimos en realizar la audición juntos. Enseguida supe que a Lola le iban a dar el papel porque es ¡tan buena! Me sentí muy afortunado al hacer esa prueba con ella, porque pensé que tal vez tendría más oportunidades de lograr el papel por haber estado junto a ella en el casting”, cuenta sobre cómo conoció a su partenaire Lola Petticrew.

“Después estuvimos ensayando y pasamos mucho tiempo juntos”, continúa. “En realidad, esos ensayos nos sirvieron para acabar de conocernos y tras el rodaje nos convertimos en inseparables. De hecho, el confinamiento lo pasamos juntos, así que bueno, intimamos mucho. Ella es la mejor, es espectacular”.

Dating Amber Elamedia

Cree en el valor de la amistad

“Yo diría que la amistad es central en la historia de la película de alguna manera responde a una necesidad muy real de la gente. Todos queremos conocer a alguien con quien hacernos amigos de verdad: encontrar a alguien como Eddie, como Amber y tener esa química y esa amistad”, reflexiona O’Shea.

“Cuando ves Dating Amber te das cuenta de que ni Amber ni Eddie son los protagonistas, sino que es su relación de amistad de lo que va en realidad todo”, añade. “Para David fue muy importante conseguir que esa idea se transmitiera y, quizá por eso, nos dejó improvisar mucho. Eso hizo que fuera mucho más divertido y fácil”.

Y también conoce lo que es caer mal a la gente

“¡Es muy generoso por tu parte decir que Jamie de Normal People no es tan majo como Eddie! En realidad, puede llegar a ser muy despreciable”, afirma entre risas. “¿Sabes que rodamos Normal People tres días después de finalizar la producción de Dating Amber? Fue un cambio muy bestia, porque los personajes son completamente opuestos, pero también te digo que no fue especialmente complicado porque había muy buena energía en los dos sets de rodaje. La gente era tan amable y estaba tan relajada. Ese tipo de ambientes te permiten dar lo mejor de ti”, explica.

“Todo el mundo adora a Eddie y todo el mundo odia a Jamie. ¡Qué raro es hacer estos papeles que afectan al público de manera tan distinta! Siempre me han intrigado este tipo de reacciones, pero para un actor es un lujo poder hacer papeles tan contrarios. El caso es que yo tampoco soportaba a Jamie cuando leí el libro, año y medio antes del casting. Me enteré de que iban a hacer una versión televisiva y sabía que Lenny (Abrahamson) estaba detrás del proyecto. No aguantaba a Jamie, pero a la vez me moría de ganas de interpretar al personaje. Empecé a grabarme con el teléfono haciendo de él en escenas improvisadas, pero sin tener ni idea de si iba a poder hacer la prueba para la serie… ¡Y finamente he interpretado a Jamie!”, nos detalla para luego recapitular y decir, risueño: “En fin, que me hace mucha gracia que en España me hayan odiado como Jamie y que ahora tenga la oportunidad de redimirme con Dating Amber”.

Ha sido reconocido con el premio ‘European Shooting Star’ 2021

Desde 1998, la European Film Promotion se fija en diez jóvenes actores y actrices para reconocerlos con el premio European Shooting Stars de 2021, que se entrega en el marco de la Berlinale. Y este año, uno de ellos es Finn O’Shea: “¡Es un honor! ‘¡Aún no me lo acabo de creer, porque es como un sueño hecho realidad!”, contesta.

El galardón European Shooting Stars quizá no es un premio tan mediático como los habituales de la temporada de galardones, pero rastrear los nombres propios de los anteriores galardonados es lo más parecido a hacer un mapa de los rostros del actual cine europeo y global. “Si te fijas en quién han premiado antes que a mí, actores y actrices que son mis ídolos: Carey Mulligan, Andrew Scott, George MacKay… Pensar que estoy en el mismo lugar por el que pasaron gente tan alucinante como ellos, ¿qué quieres que te diga? Es muy guay. Estoy muy contento”.

Dating Amber Elamedia

No es ni de Blur ni de Oasis

“¡Me encanta Pulp!”, responde a la diatriba de escoger entre uno y otro grupo del britpop noventero. “Eddie escucha Pulp en la película”, recuerda. “Hicimos una playlist en Spotify para ayudar a crear a los personajes y muchas de las canciones acabaron en la película y en mi lista personal. Te puedo confirmar que soy, definitivamente, del equipo de Pulp”.