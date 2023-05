Expliquemos el emotivo final de 'Guardianes de la galaxia 3': ¿qué va a pasar ahora?

Ha costado un despido, una readmisión y una incorporación triunfal a la competencia, pero James Gunn ha podido terminar su trilogía de Guardianes de la galaxia. Significa que, luego del Volumen 3 que acaba de estrenarse, el director de El Escuadrón Suicida se despide de Marvel: ahora debe liderar DC Studios prefijando sus Fases y preparando Superman Legacy. Un paso decisivo para su carrera, que llega tras haber desarrollado la historia de sus amados Guardianes tal y como quería.

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel empezó dubitativamente con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Un film que en general no entusiasmó, y que ha desembocado en polémicas como la precariedad de los efectos digitales de Marvel, el despido de la número 3 Victoria Alonso y posteriormente el arresto de Jonathan Majors. El actor de Creed III había debutado oficialmente aquí como Kang el Conquistador, con la idea de ejercer de villano recurrente al estilo Thanos en lo que estaba por venir de la Saga del Multiverso.

Ahora solo hay incertidumbre sobre su futuro, y por extensión sobre el de Marvel. Pero por ahora detengámonos en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, y en lo que implica su final para la franquicia de Kevin Feige. ¿Ha optado Gunn por la tragedia para su final, o por el contrario ha querido dejarnos el corazón calentito para los restos?

Ruptura en Sapiencial

[A partir de aquí SPOILERS de Guardianes de la Galaxia Volumen 3]

En general, diríamos que lo segundo. En Guardianes de la Galaxia 3 no muere ninguno de los protagonistas. Hasta bien entrado el tercer acto tememos que Rocket (voz de Bradley Cooper) sucumba, y de hecho es su salvación (en tanto a la obtención de un código que manipule el interruptor de apagado de su corazón) lo que determina la trama de este film. Star-Lord (Chris Pratt) y los demás lo consiguen, por suerte, de forma que un Rocket revivido puede saldar cuentas con su pasado enfrentándose al Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji).

El Alto Evolucionador es su creador: un científico megalómano obsesionado con construir la sociedad perfecta experimentando para ello con seres vivos. Seres vivos de los que no duda en deshacerse cuando quiere avanzar en su experimento, como observamos en toda su horrible escala al decidir destruir un planeta entero auspiciado por él, la Contra-Tierra. Los Guardianes deciden poner fin a sus crímenes, pero Rocket (que tras un paseo por el laboratorio donde nació decide ostentar con orgullo el nombre de Rocket Raccoon, "Mapache Cohete") decide a última hora perdonarle la vida. Porque es lo que hace un Guardián.

En este clímax suceden muchas cosas. Gamora (Zoe Saldaña) vuelve a estrechar lazos con los Guardianes mientras Drax, Mantis y Nébula (Dave Bautista, Pom Klementieff y Karen Gillan) intentan salvar a los otros experimentos encerrados en la nave del Alto Evolucionador. Ahí entran tanto animales mutantes como unos niños misteriosos, entre los que destaca una tal Phyla Vell. La batalla acaba llegando hasta Sapiencial (cuartel general de los Guardianes, como vimos en el especial navideño), donde Kraglin y Cosmo el Perro Espacial (Sean Gunn y la voz de Maria Bakalova) ayudan a los Guardianes a acabar con las fuerzas del villano.

A la hora de abandonar la nave, que está a punto de explotar, Peter se retrasa para conservar su walkman, y está a punto de morir en el vacío del espacio. Pero por suerte Adam Warlock (Will Poulter), que durante toda la película se ha debatido entre sus lealtades, emprende el vuelo y le rescata. Todos se encuentran sanos y salvos en Sapiencial, pero eso no significa que los Guardianes vayan a mantenerse juntos a partir de ahora.

Asistimos a una emotiva separación, en función a las inquietudes de cada personaje. Peter ha comprendido durante la película lo desorientado que está, y lo mucho que le ha afectado esto a la hora de intentar retomar su relación con Gamora: una Gamora que ya no es aquella de la que se enamoró. Así que decide reconectar con las raíces de las que lleva años huyendo, optando por volver a la Tierra y buscar a su abuelo.

Gregg Henry es Jason Quill Disney

Su abuelo, Jason Quill (interpretado por Gregg Henry) aparecía en la primerísima escena de la Guardianes de la Galaxia original, allá por 2014. Era quien le guiaba a la habitación del hospital donde su hija (y madre de Peter) Meredith Quill (Laura Haddock) agonizaba. El joven Peter era incapaz de soportar el dolor, y huía del hospital dejando a su abuelo y su madre atrás. Era entonces cuando le abducía la nave de Yondu (Michael Rooker) y empezaba la historia que conocemos.

La última secuencia de Guardianes 3 es un montaje al ritmo de Dog Days Are Over de Florence + The Machine (primera canción posterior a los 2000 que suena en la trilogía) donde vamos viendo qué hace cada Guardián tras la batalla. En el caso de Peter, regresa efectivamente a la Tierra, busca la casa de su abuelo, y se funde en un abrazo con él dentro de un reencuentro que se ha hecho esperar décadas.

No es un adiós, es un "hasta pronto"

Esto en cuanto a Star-Lord. Gamora se marcha con los Ravagers dándonos a entender que ahí ha encontrado una nueva familia, alternativa a los Guardianes y liderada por Starhawk (Sylvester Stallone). Nébula y Drax se quedan en Sapiencial con el propósito de cuidar de los niños de la nave del Alto Evolucionador. La decisión de Nébula obedece, por otro lado, al feliz descubrimiento de cuál es el verdadero destino de su amigo Drax: no es El Destructor, solo es un padre que buscaba a quién cuidar (recordemos que su familia fue asesinada por Thanos).

Mantis, en sintonía a Quill, necesita un viaje de autodescubrimiento, por lo que también abandona Sapiencial: ella acompañada de los animales mutantes con los que hizo buenas migas a bordo de la nave. Los únicos que parecen dispuestos a seguir ejerciendo de Guardianes de la Galaxia son Rocket y Groot (voz de Vin Diesel), una actitud que vemos a qué da pie en una de las escenas poscréditos: ahí resulta que Rocket es el nuevo capitán sucediendo a Quill, y que los nuevos Guardianes son además de Rocket Kraglin, Cosmo el Perro Espacial, Adam Warlock y Phyla Vell.

Nébula, Star-Lord y Drax Disney

Guardianes de la Galaxia 3 concluye, pues, con la separación de esta entrañable familia galáctica, a la vez que con un vistazo a lo que puede haberse convertido de cara al futuro. Puede que Gunn haya abandonado el barco, pero se ha preocupado por dejar opciones para que tengamos más Guardianes en próximas instancias de Marvel.

