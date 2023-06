'Spider-Man: Cruzando el multiverso', final explicado: ¿qué futuro le espera a Miles Morales?

El título original de Spider-Man: Cruzando el multiverso es Across the Spiderverse, y antes venía acompañado por un Part 1. Sony se lo pensó mejor, pero el guion no ha sido modificado y ha generado la posibilidad (como ocurrió con Dune y la futura Dune: Parte 2) de que ahora mucha gente vaya a ver la película sin saber que es una historia inconclusa. Tras Across the Spiderverse llega Beyond the Spiderverse (en principio Across the Spiderverse: Part 2), con lo que la película finaliza con un ruidoso cliffhanger en espera de una tercera película que lo resuelva.

¿Es frustrante? No demasiado, porque aparte de Dune otras sagas de la actualidad están incurriendo en estas prácticas (como Fast & Furious y Misión Imposible), y en el pasado han hecho otro tanto Harry Potter o Juegos del hambre. Con Cruzando el multiverso ocurre que es un festival para los sentidos del calibre de Spider-Man: Un nuevo universo, y el hecho de que su argumento no tenga final es un mal menor. Aunque quizá algo que conviene explicar, ante la perspectiva de reencontrarse con Miles Morales y el resto de Spidergente en cuestión de meses.

Tráiler SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO - Cinemanía Tráiler SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO - Cinemanía

Final explicado de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

La fecha tanteada para Beyond the Spiderverse es el 29 de marzo de 2024, por lo que ahora habrá que recapitular qué sucede en Cruzando el multiverso. La película nos devuelve a un multiverso que aún sufre los efectos de lo ocurrido en el film anterior, con la posibilidad de que varios personajes paseen entre dimensiones. El villano es, de hecho, alguien capaz de saltar de una en una a voluntad, y de sembrar el caos. Su nombre es la Mancha, y su origen está unido a Miles.

Ante peligros como la Mancha se ha movilizado un ejército de distintos Spider-Man encargados de mantener el orden cósmico, liderado por Spider-Man 2099 (con la voz original de Oscar Isaac). Spider-Man 2099, el único Spider-Man sin sentido del humor, recluta a Gwen al inicio del film, pero por algún motivo prefiere no hacer lo propio con Morales. Luego descubriremos por qué: Miles es una anomalía. Le picó una araña procedente de otro universo, y sus aventuras tienen lugar en una Tierra 1610 donde ya había otro Spider-Man, con la identidad de Peter Parker.

Esto implica que, tras la muerte de este Parker, Miles haya podido convertirse en trepamuros dejando a un universo (el de la Tierra 42) sin su Spider-Man, alterando el canon. Esta noción salida de la narrativa franquiciada implica la sucesión de acontecimientos que se supone ha de atravesar la historia de un Spider-Man cualquiera. Por ejemplo, la muerte de diversos tíos Ben a lo largo del multiverso, o en otros rincones la muerte de un capitán de policía que igualmente inculca al Spider-Man de turno la noción de que un gran poder conlleva… ya sabéis el resto.

Spider-Man 2099 y su banda tienen el objetivo de mantener el canon bajo control, como una SGAE existencialista, y en sus objetivos Miles resulta ser una molestia similar a la Mancha, pues ambos son las “anomalías originales”. Miles lo descubre hacia el final de la película, al tiempo que se entera de que su propio canon pasa por que muera en breve otro capitán de policía: en este caso su padre, Jefferson Davis.

Jefferson está a punto de ascender a capitán, con lo que Miles tiene poco tiempo para impedir su muerte. Perseguido por Spider-Man 2099 trata de volver a su universo, y decide revelarle a su madre Río que es un superhéroe. Pero ocurre algo extraño: Río no sabe quién es Spider-Man. Nunca ha oído hablar de nadie llamado así. Al mismo tiempo que su amiga Gwen en la Tierra 1610, Miles descubre que se ha equivocado de universo. Está en aquel universo que nunca tuvo un Spider-Man.

'Spider-man: Cruzando el Multiverso' Sony

Y no es un universo muy bonito. Aquí su tío Aaron Davis sigue con vida, y Miles supone que sigue respondiendo al álter ego villanesco del Merodeador (aquél al que se tuvo que enfrentar en Un nuevo universo). Pero Cruzando el multiverso concluye con una gran sorpresa: el Merodeador de Tierra 42 no es Aaron Davis, sino… Miles Morales. La película termina con Miles siendo acorralado por la versión de sí mismo de este universo, que se ha convertido en un villano en lugar de ser Spider-Man al no haberle picado ninguna araña.

Mientras Gwen busca a su amigo entre dimensiones queriendo encontrarle antes que Spider-Man 2099, y para ello ha reunido al antiguo equipo: los Spider-Man de Un nuevo universo. Ahí está Peter B. Parker (quien ha tenido una hija), junto a Spider-Noir, Spider-Ham y Peni Parker acompañada de su mecha. Todos estos Spider-Man están decididos a encontrar a Miles, quedando en suspenso si se modificará el canon de Tierra 1610 y Jefferson Davis tendrá que morir igualmente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.