FICX 2022 | 'Monica': otro retrato femenino de alto calibre por Andrea Pallaoro

El italiano Andrea Pallaoro ya tiene tres largometrajes -Medeas (2013), Hannah (2017) y Monica (2022)- más el reconocimiento de varios festivales internacionales pero sigue siendo relativamente desconocido entre la cinefilia de nuevas tendencias y visto como una anomalía entre los etiquetadores de estilos. Afincado en EE UU, Pallaoro filma en inglés con intérpretes anglosajones, como esa Charlotte Rampling que ganó la Copa Volpi de Venecia con su trabajo en Hannah, pero sus formas se apartan de las del indie norteamericano para abrazar códigos de autor europeo.

Para empezar, hay mucho de su compatriota Michelangelo Antonioni en Monica, aunque este sea un drama familiar ambientado en Ohio y con la actriz estadounidense Trace Lysette como centelleante protagonista. Ella interpreta al personaje titular, a cuyo cuerpo y rostro pertenecen el 98% de los planos de la película, todos ellos encuadrados en una asfixiante relación de aspecto cuadrada (1:1) filmada en refulgentes 35mm por la directora de foto Katelin Arizmendi, capaz de manejar la luz como Caravaggio sus pinceles.

Sumando Monica a su trabajo en películas como Cam (2018) o Swallow (2019) se puede trazar en la filmografía de Arizmendi ya un tratado de filmar rostros femeninos en distintos grados de crisis identitaria. Nada mejor, por lo tanto, que haya encontrado feliz colaboración con Pallaoro, quien junto a su guionista Orlando Tirado está en proceso de construcción de una trilogía dedicada a personajes femeninos que empezó con Hannah y de la que Monica es su segundo eslabón.

Trace Lysette, conocida por su papel en la serie Transparent y una pequeña intervención en Estafadoras de Wall Street, se confirma como una intérprete mayúscula de expresión serena y ebulliciones interiores. Monica es una mujer trans que vuelve al hogar familiar del que se alejó hace ya unos cuantos años y una reasignación de género de por medio. El motivo es cuidar de su madre, aquejada de demencia tras un tumor cerebral e interpretada por una Patricia Clarkson en estado de gracia que rechaza cualquiera de los tópicos dramáticos de este tipo de papeles.

Destacando la labor de Pallaoro en la dirección de actores, hay que fijarse en los continentes de sentido (y sentimiento) que mueve la interacción entre Lysette y Clarkson, recrudecida en su enrarecimiento por el hecho de que la madre no llegase a aceptar la transición de su hija, por lo que no queda claro si es ese motivo o la enfermedad lo que lleva a que no reconozca la identidad de su nueva cuidadora. Un tratamiento de la dramaturgia lejísimos de la exasperante espectacularización morbosa de otros dramas de interpretación con temática similar como El padre (2020), de Florian Zeller.

En vez de explotar el shock del espectador, Monica opta por las palabras suaves y la narración elíptica. Los planos (en su mayoría fijos, pero con significativos movimientos de cámara cuando procede) se contemplan como unidades cerradas de información, apañándoselas para contener dentro de su microcosmos también todo lo que se ha dejado fuera. Las composiciones están pulcramente dispuestas (son abundantes los reencuadres con muebles, esquinas, puertas y muchos espejos, subrayando quizás demasiado la temática de reflejos e identidades en crisis) y la confianza en la interpretación de los actores hace el resto.

Ese cuidado en la narración, respetando la intimidad emocional de los personajes aunque estén enclaustrados en el encuadre (quizás no tanto aprisionados como cerca, a distancia de una caricia), ayuda a pasar por alto una línea argumental demasiado tenue o elecciones musicales tremendamente obvias que no pueden ocultar la obviedad del recurso (de Bizarre Love de New Order a Common People de Pulp). Dentro del codificadísimo panorama del drama familiar y el relato trans, Monica no se queda en la consagración de una actriz con una gran carrera por delante sino que también alcanza instantes de cine de alto calibre.

