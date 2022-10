Festival de Sitges 2022: fechas, películas destacadas e invitados estrella

Sitges rinde homenaje en su 55ª edición a los mundos de realidad virtual surgidos de los videojuegos de Tron a través de sus carteles y con la proyección del innovador clásico de la ciencia-ficción de Disney de 1982. El certamen de cine de terror y fantasía de la localidad costera catalana se inaugura este jueves 6 de octubre y finalizará el domingo 16 con las no menos clásicas sesiones de maratón que recogen la mayor parte de películas más destacadas vistas en estas once jornadas.

El título elegido para la sesión de apertura es Venus de Jaume Balagueró invocando el espíritu de los relatos de Lovecraft, y el de clausura será Hasta los huesos: Bones and All de Luca Guadagnino, un relato tierno y romántico, pero con un tratamiento sorprendente. Sus protagonistas son caníbales. Y entre ambos nada menos que 283 obras, entre largometrajes y cortos, se habrán proyectado en el festival.

También, después de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, regresa la Zombie Walk. El sábado 8 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, será el momento para dar rienda suelta al zombi que llevamos dentro, convenientemente maquillado y con los harapos y disfraces correspondientes para recorrer las calles de la población. El desfile contará con dos invitados de excepción, el oscarizado director francés Michel Hazanavicius (The Artist) y su esposa la actriz Bérénice Bejo que además presentarán en el festival su nueva película, Corten!, remake de la japonesa One Cut of the Dead.

La sección oficial fantástica

Con películas muy esperadas y joyas a descubrir entre sus numerosas secciones, uno de los principales puntos de atención es la selección que forma parte de la competición a los premios María, un galardón cuyo nombre rinde culto a la androide del clásico del cine mudo Metrópolis de Fritz Lang. Sitges se ha caracterizado, en los últimos años, por el elevado número de películas que concurren en este apartado y la presente edición no será una excepción con 32 películas.

Fumer fait tousser Chi-Fou-Mi Productions

Algunos, a pesar de no haberse todavía estrenado entre nosotros, son ya muy conocidos como Pearl de Ti West o You Won't Be Alone del director macedonio-australiano Goran Stolevski. Tampoco faltará lo nuevo de cineastas inclasificables. El francés Quentin Dupieux, y con dos películas, Incroyable mais vrai y Fumer fait tousser, o el británico Peter Strickland con Flux Gourmet. Junto a cineastas que intentan labrarse un nombre en el género.

Allí estarán, entre otros, la finlandesa Hanna Bergholm con Ego (Hatching), la británica Hanna Bergholm con el biopic Emily, la mexicana Michelle Garza con Huesera, la francesa Léa Mysius con Les cinq diables, el británico Thomas Hardiman con Medusa DeLuxe, el irlandés Lorcan Finnegan con Nocebo, el norteamericano Andrew Semans con Resurrection o el danés Christian Tafdrup con Speak No Evil. Y, desde Corea del Sur, Project Wolf Hunting de Kim Hong-seon.

La cosecha española

De entre la más de treintena de películas de la sección oficial a competición, cinco son producciones españolas. Las elegidas han sido Asombrosa Elisa de Sadrac González-Perellón, Irati de Paul Urkijo, La piedad de Eduardo Casanova, Viejos de Raúl Cerezo y Fernando González y la animación de Unicorn Wars de Alberto Vázquez.

'Viejos' Filmax

En el conjunto del certamen, la mayor presencia la tendrán las producciones españolas, nada menos que 74. Les siguen en cuanto a número las estadounidenses con 38.

Fuera de la competición oficial se podrá ver, por ejemplo, As bestas de Rodrigo Sorogoyen, Cerdita de Carlota Pereda, La paradoja de Antares de Luis Tinoco, Mantícora de Carlos Vermut, dos capítulos de la serie ¡García!, también una nueva tanda de episodios de Historias para no dormir o el documental [REC] Terror sin pausa de Diego López-Fernández.

Otras secciones

Desde el terror más desenfrenado o sangriento de la sección Midnight-X-treme a los thrillers de Órbita, las obras más arriesgadas o de nuevos cineastas de Nuevas Visiones o los clásicos. Los amantes del género encontrarán propuestas más que interesantes. Una breve muestra la conforman la nueva exploración sobre humanos y androides de Despidiendo a Yang con Colin Farrell, el thriller de espionaje surcoreano Hunt de Lee Jung-Jae o Emergency Declaration de Han Jae-rim, recordando el cine de catástrofes de la saga Aeropuerto en los 70.

'Halloween: El final' Universal

Esperando sorpreneder a los espectadores tendremos la filipina Leonor Will Never Die de Martika Ramirez Escobar, Pequeña flor del argentino Santiago Mitre (que actualmente está entusiasmando con Argentina, 1985), Watcher de Chloe Okuno o Shin Ultraman de Shinji Higuchi. Y no faltarán los largometrajes de animación, lo último en cuanto a historias de zombies o documentales como Lynch/Oz o, en torno al universo de Mad Max, tendremos Beyond de Wasteland. También la presentación de los dos primeros episodios de El club de la medianoche de Mike Flanagan.

Y, cerrando una nueva trilogía, Halloween: El final, el broche de oro a la lucha entre Michael Myers y Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), es uno de los títulos estrella. Pero, finalmente, y por estrategias comerciales de la productora Universal a nivel global, solo podrá contar con una sesión, en lugar de las tres previstas, el jueves 13 por la tarde, antes de su estreno en los cines españoles a día siguiente, viernes 14.

Invitados estrella

Sin duda, una de las estrellas con mayor tirón será Eva Green. La actriz que se dio a conocer con Soñadores de Bertolucci acudirá para apoyar la proyección de Nocebo del irlandés Lorcan Finnegan.

Eva Green en los premios César 2020 GTRES

Como homenajeados, los directores Edgar Wright, Neil Marshall, Ti West, Quentin Dupieux y Masaaki Yuasa recibirán el premio La Máquina del Tiempo. El legendario especialista en maquillaje y efectos especiales Colin Arthur, de Conan el bárbaro o La historia interminable a Abre los ojos de Amenábar, se verá recompensado con el Gran premio especial.

Y un cineasta clave del giallo italiano, el veterano Dario Argento, tendrá el honor de recibir un nuevo galardón, el Golden Honorary Award. Además, presentará su nuevo y oscuro thriller Occhiali neri.

La lista de homenajeados se completa con el compositor Claudio Simonetti con el Méliès de Oro, la actriz y directora Astrid Frank (que destacó en los 70 por sus comedias eróticas) con una María Honorífica y la icónica actriz del porno de los 70 y 80 Brigitte Lahaie con el premio Nosferatu de la sección alternativa paralela Brigadoon.

Y más rostros conocidos que desfilarán por la alfombra roja. Robert Englund, el único e inimitable Freddie Krueger, y Lee Jung-Jae, el protagonista de la serie El juego del calamar para presentar su citado thriller Hunt.

En cuanto a la presencia nacional: Nacho Vigalondo, Javier Gurruchaga, Javier Gutiérrez, Ester Expósito, Jaume Balagueró, Álex de la Iglesia, Carolina Bang, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Eduardo Casanova, María León, Ana Polvorosa, Macarena Gómez o Rodrigo Sorogoyen.

