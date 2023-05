Se abre el telón del Festival de Cannes en una edición, la número 76, que se inaugura este martes 16 de mayo y se clausurará el sábado 27. Doce jornadas, y muy intensas, con el mejor cine de autor, las obras de prometedores debutantes y un cartel oficial en blanco y negro que ha elegido la imagen de una actriz tan venerada como es la francesa Catherine Deneuve.

Una de las musas de la Nouvelle Vague, también de numerosos cineastas de prestigio y cuya relación de amor con Cannes queda certificado con un premio especial a su carrera otorgado en 2008 y otra Palma de Honor en 2005. También fue vicepresidenta del jurado de la sección oficial, junto a Clint Eastwood, en la edición de 1994. Y este año, incluso su hija Chiara Mastroianni ha sido designada como maestra de ceremonias oficial.

Pero, no solo las obras de autor captarán la atención de los más cinéfilos. También habrá oportunidad de presentar en la Croisette algunos de los títulos más esperados de la temporada a nivel comercial. Si el pasado año estuvo Tom Cruise con Top Gun: Maverick y el Elvis de Baz Luhrmann, en este no se van a quedar ni mucho menos cortos con la presentación de Indiana Jones y el dial del destino, lo nuevo de Scorsese, Killers of the Flower Moon, y lo más reciente de Pixar en animación.

Precisamente Pixar, con Elemental dirigida por Peter Sohn, ha sido la escogida para la gala de clausura en un certamen que además contará con Jeanne du Barry, dirigida y coprotagonizada por Maïwenn, y con el gancho mediático de contar con Johnny Depp, para la inauguración.

21 películas a por la Palma de Oro

Si en algo destaca la Sección Oficial de esta edición es por el elevado número de películas de cineastas muy consagrados y habituales de Cannes. Aki Kaurismaki con Fallen Leaves, Wes Anderson con Asteroid City, Hirokazu Kore-eda con Monster, Nanni Moretti con El sol del futuro, Nuri Bilge Ceylan con About Dry Glasses, Maco Bellocchio con Rapito, Todd Haynes con May December, Ken Loach con The Old Oak o Wim Wenders con Perfect Days.

Fotograma de 'Asteroid City' Universal

Una Sección Oficial en la que también competirán los largometrajes de siete directoras: la austriaca Jessica Hausner (de Little Joe) con Club Zero, la italiana Alice Rohrwarcher (Lazzaro feliz) con La chimera, la franco-senegalesa y debutante Ramata-Toulaye Sy con Banel e Adama, la tunecina Kaouther Ben Hania (El hombre que vendió su piel) con Les filles d'Olfa y las francesas Justine Triet (Los casos de Victoria) con Anatomía de una caída, también Catherine Corsini (Un amor de verano) con Le retour y Catherine Breillat (Anatomía del infierno) con L'été dernier.

Completa la selección, The Zone of Interest de Jonathan Glazer (Under the Skin), Trần Anh Hùng (El olor de la papaya verde) con La passion de Dodin Bouffant, Wang Bing (Mrs. Fang) con Youth (y también presente en Sesiones especiales con Man in Black), Karim Aïnouz (La vida invisible de Eurídice Gusmão) con Firebrand y Jean-Stéphane Sauvaire con Black Flies.

La representación española

No habrá producciones españolas en la sección principal a por la Palma de Oro, aunque la presencia será importante. Por un lado, la primicia del mediometraje Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar, un western gay que protagonizan Pedro Pascal y Ethan Hawke en Sesiones Especiales, y lo nuevo de Víctor Erice, Cerrar los ojos, película con la que el vizcaíno ha regresado a la dirección de largometrajes 31 años después de El sol del membrillo, y con Ana Torrent, la niña protagonista de su emblemática El espíritu de la colmena de 1973, en el reparto. Se proyectará en la sección Cannes Première. Además, la barcelonesa Elena Martín presentará su segundo largometraje, Creatura, en la Quincena de Realizadores.

Foto de rodaje de 'Extraña forma de vida' El Deseo

Y, al contrario de lo que sucedió con el In Memoriam de los Oscar, Cannes recordará la figura del fallecido Carlos Saura con la proyección de una copia restaurada en 4K de Carmen en Cannes Classics, Cinéma de la Plage, con la que competió en 1983 obteniendo el premio a la mejor contribución artística. Antes, había sido reconocido con el Gran Premio del Jurado en 1976 por Cría cuervos (exaequo con La marquesa de O de Éric Rohmer), y el Premio del jurado en 1973 por La prima Angélica.

A todo ello añadir cinco cortometrajes, dos de ellos a competición en la sección oficial, Aunque es de noche de Guillermo García López (coproducido con Francia) y Nada de todo esto de Patricio Martínez y Francisco Cantón (coproducido con Argentina). Por su parte, Contadores de Irati Gorostidi y la hispanocroata The Real Truth about the Fight de Andrea Slaviček en la Semana de la Crítica. Mientras que Trenc d’alba de Anna Llargués, alumna de la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), estará en La Cinef, dedicada a las obras de alumnos de escuelas de cine de todo el mundo.

Las otras secciones

Del resto del amplio repertorio de Cannes sobresalen títulos como Perdidos en la noche del mexicano Amat Escalante, en la Sección de primicias y de la que Ester Expósito es su principal protagonista femenina. También Occupied City, el documental que el londinense Steve McQueen ha dedicado a Ámsterdam, su ciudad adoptiva, conectando su situación actual con la de los años de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Se podrá ver en Sesiones especiales. Y en las Sesiones a Medianoche, el thriller Hypnotic dirigido por Robert Rodriguez y protagonizado por Ben Affleck.

Lily-Rose Depp en 'The Idol' HBO

No menos esperada es la presentación de la serie The Idol de HBO y de la que Sam Levinson, el creador de Euphoria, es también uno de los artífices. Ambientada en el mundo de la música, promete dosis a raudales de morbo, sexo y controversia en su historia sobre una promesa emergente del pop (Lily-Rose Depp) que iniciará una relación con un gurú de la autoayuda y líder de una secta sexual (interpretado por el cantante The Weeknd).

Por su parte, otra de las secciones más emblemáticas, Una cierta mirada, se inaugurará con Le règne animal de Thomas Cailley, una curiosa propuesta de ciencia ficción en la que unas misteriosas mutaciones provocan que algunos humanos se conviertan en animales. La protagonizan Romain Duris y Adèle Exarchopoulos.

Las estrellas de la alfombra roja

El actor y productor Michael Douglas recibirá a sus 78 años la Palma de Honor de Cannes 2023 como homenaje a su trayectoria cinematográfica en la que se incluyen películas tan conocidas como Tras el corazón verde, Atracción fatal, Instinto básico o Wall Street (por la que ganó el Oscar), y que más recientemente le hemos podido ver encarnando al Dr. Hank Pym en los filmes marvelitas de Ant-Man.

Michael Douglas en 'El método Kominsky' Netflix

Tampoco faltarán estrellas en lo que concierne a los integrantes del jurado de la sección oficial que presidirá el sueco Ruben Östlund, ganador de la Palma de Oro en dos ocasiones, en la pasada edición con El triángulo de la tristeza y con The Square en 2016. El jurado estará además compuesto por el actor Paul Dano, la actriz Brie Larson, el francés Denis Ménochet (protagonista de As bestas de Rodrigo Sorogoyen), la directora marroquí Maryam Touzani, la cineasta zambiana Rungano Nyoni, el escritor y director franco-afgano Atiq Rahimo, el director y guionista argentino Damián Szifrón y la directora Julia Ducournau (Palma de Oro en Cannes por Titane en 2021).

Pero, sin duda, la mayor parte de los focos mediáticos se centrarán en el equipo de Indiana Jones y el dial del destino, con Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y el mismo director, James Mangold, desembarcando en la Croisette. También la troupe de Almodóvar o Scorsese acompañado por los dos intérpretes con más gancho de Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Tampoco olvidemos que Johnny Depp es el protagonista masculino de la película de inauguración, o que Alicia Vikander y Jude Law de Firebrand, por no mencionar el espectacular reparto, con Scarlett Johansson y Margot Robbie, que ha reunido Wes Anderson para Asteroid City, que Natalie Portman y Julianne Moore son las protagonistas de May December, o que los citados The Weeknd y Lily-Rose Depp de la serie The Idol.

