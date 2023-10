Fernando Trueba, sobre el "amor desmedido" de Scorsese: "Es un nivel casi enfermizo"

Martin Scorsese se topó con una encrucijada en su juventud. Ante él había tres caminos, y sólo podía optar por uno. El primero lo conducía hacia el crimen organizado. El segundo, hacia las sacristías. El tercero, a las salas de cine. Aunque, oficialmente, se decantó por el tercero, lo cierto es que Scorsese ha recorrido los tres a la vez: el cineasta se ha convertido en el retratista y biógrafo de confianza del hampa (¡hasta sale en Los Soprano!) y, además de su catolicismo (al que ha contribuido de la mejor forma posible, con su Silencio), se ha investido sacerdote de su propia religión: la cinefilia.

Si el director español Eduardo Casanova reconoció, en una entrevista, que prefería no ver películas mientras rodaba para que estas no le influyesen, Scorsese las ve todas. En su elocuente Viaje personal a través del cine americano, el autor de Taxi Driver reivindica a los maestros que lo han precedido y rescata varias películas del olvido que, sin su labor, hoy no se conservarían. El Scorsese espectador está a la altura del Scorsese director, y para esto es necesario un amor al cine desmedido. “Casi enfermizo”, opina su colega Fernando Trueba.

Un enamorado del cine

En una entrevista para el programa La Script, Fernando Trueba habló del que, tal vez, es el director vivo más grande del mundo. Trueba (que tiene, por cierto, el mismo número de premios Óscar que Scorsese) reconoció que él mismo se tiene por un apasionado del cine, pero que su obsesión, al lado de la de Scorsese, es un mero flirteo.

Según le contó un director de fotografía del neoyorquino, Scorsese “no sale a cenar ni a comer con gente porque prefiere quedarse en casa viendo películas”. “Yo estoy todo el rato viendo películas”, dijo Trueba, “pero creo que no a ese nivel enfermizo, ¿no?”.

Martin Scorsese durante el rodaje de 'Los asesinos de la luna' Cinemanía

Así que, espectador que has salido fascinado de Los asesinos de la luna, que vuelves una y otra vez a Toro salvaje y eres capaz, incluso, de defender Kundun, ten por seguro que, en tu amor al cine, Scorsese también es uno de los tuyos.

