La compañía exhibidora Cine Yelmo acaba de cumplir 40 años de historia y lo celebra con una decidida apuesta por el futuro de las salas de cine. La compañía cuenta con 53 centros operativos en 23 provincias españolas y más de 530 pantallas tras la apertura de su primer cine en Cantabria. Fernando Évole, Country Manager de Cine Yelmo, es el máximo responsable de la firma en España. Vinculado al cine desde que nació, su familia regentaba un cine en Villalba (Madrid), el origen de Yelmo, en el que se crió, ha vivido la expansión como ejecutivo y ahora trabaja para Cinépolis, la compañía mexicana que hace unos años adquirió la empresa española. Entre la satisfacción por el cumpleaños de Yelmo y la esperanza de recuperación de la asistencia a las salas tras tiempos difíciles de pandemia, contesta a las preguntas de CINEMANÍA.

Desde CINEMANÍA creemos en el cine en salas como experiencia cultural es imprescindible, pero nos preocupa mucho nos preocupa mucho el futuro de la exhibición, ¿en qué momento se encuentran los cines?No tenemos bola de cristal, pero lo que sí queremos confirmar es que el sector de la exhibición, después de lo que hemos sufrido con la pandemia, sigue siendo una de las opciones clave, si no la más importante, de ocio familiar que existe fuera de casa, y eso es una realidad a nivel mundial.

¿Volverá a los niveles prepandemia? Pues seguramente sí, con el auge del cine en nuevos países. Lo que sí es verdad es que en países maduros, con el impacto de la pandemia, la recuperación está siendo más lenta. El freno de la Pandemia, con las limitaciones físicas y con la falta de contenidos o contenidos menos interesantes, se notó, pero a pesar de eso hemos crecido: en 2021 respecto a 2020, en 2022 respecto a 2021, y en 2023 se va a crecer más. Nuestra estimación es que en 2024 alcancemos los niveles prepandemia, que podamos estar en torno a los 100 millones de espectadores. Para eso trabajamos, pero estoy convencido de que si están los títulos, está la promoción, la comunicación y el marketing por parte de las distribuidoras, y nosotros ponemos todo el esfuerzo en dar la mejor experiencia a nuestros clientes, los alcanzaremos.

Además está el auge de las plataformas… ¿Cómo se puede lidiar con la abrumadora competencia de contenidos disponibles desde casa?Para nosotros no es competencia. Nuestro principal cliente es el que más contenido ve en casa, el que tiene Netflix, Filmin, Disney, Amazon, HBO... Ese es el que más viene al cine. Somos productos que cubrimos necesidades distintas. Una cosa es, qué hago con mi tiempo en casa: leo, juego con mis hijos, cocino, me pongo una película. Y otra somos nosotros, que ofrecemos un ocio fuera de casa. ¿Qué haces cuando sales de casa? Cine, teatro, restaurantes, un paseo, fútbol… Nosotros competimos con eso, y tenemos que ofrecer una opción mejor que todos esos competidores, opciones de ocio fuera de casa.

Con todo eso, ¿cómo convencemos al público para regresar o para seguir yendo al cine?Para eso tiene que estar, en primer lugar el contenido, que sea interesante para que la gente venga al cine. Pero tiene que estar también la promoción y la comunicación para provocar que esa persona salga de casa y venga a ver una película. Y luego tiene que estar el cine con todo el servicio y la experiencia mejorada. Y en eso estamos también, invirtiendo en mejorar la experiencia, con los formatos diferenciados, mejorando la tecnología, el sonido, las butacas, la proyección, el 3D…

Vemos cómo últimamente ha crecido la oferta de cines premium en las grandes capitales… ¿La experiencia Luxury es trasladable a todos los cines de España?El estándar de la experiencia de cine va a subir, y está creciendo ya a base de los formatos premium, los Luxury, formatos diferenciales, pantallas gigantes, sonidos envolventes… Eso está haciendo que la media de los cines esté mucho más alta de lo que estaba hace 3 o 4 años. Eso va a continuar, pero eso tampoco quiere decir que todos los cines tengan que ser Luxury o premium. Habrá de todo, igual que en los restaurantes te puedes tomar una tapa o te puedes ir a un cinco tenedores, y elegirás en función de tus gustos o de tu economía un tipo de cine u otro. Así que en cuanto a la experiencia, ya sabemos que la oferta va a crecer. Ahora lo que hace falta es que haya películas y haya títulos fuertes, y promoción por parte de las distribuidoras, que gasten dinero.

Insistes mucho en el tema de la promoción de las distribuidoras. ¿Ves un peligro cierto, real, en que dejen de hacerlo?No, no es un peligro, pero es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando el mercado está más flojo, las películas hacen menos dinero y entonces invierto menos dinero porque no sé si voy a recuperarlo, cosa que provoca que tenga menos capacidad tengo de convencer a los espectadores de que vayan a ver mi película. Esa es una espiral de la que hay que salir.

Entonces, si dependéis de las películas que más se promocionan, ¿vais de la mano con las películas fenómeno? ¿Y qué ocurre con el cine más alternativo? ¿Cuál es vuestra línea de contenido?Para nosotros es fundamental la variedad. No podemos pensar que las salas van a funcionar solamente con los blockbusters o los megahits, primero porque no hay suficientes, y segundo porque no atraen a todos los públicos, y hay un público ahí afuera que quiere ver otro tipo de contenidos. Queremos que venga todo público posible, el de blockbuster y el de un cine más alternativo que también quiere venir a una sala a disfrutarlo, en un buen cine, en una buena butaca.

Pero la inercia parece que es la de consumir los grandes estrenos en el cine y las películas medias en casa.Eso es lo que tenemos que recuperar. Esa película media de calidad que consigamos entre todos que funcione, y para eso la promoción y la apuesta por esas películas es esencial. Por poner una película en un cine la gente no va a venir a verla, tienes que comunicarla y promocionarla para que la gente venga, y eso hay que fomentarlo.

Los medios somos parte importante en esa secuencia.Totalmente. Y vosotros seguro que también lo habéis notado. No solo se tiene que estrenar, se tienen que vender las películas por todos los medios posibles.

¿Va a crecer el número de salas? ¿Todavía es posible una expansión?Hemos abierto algunas salas durante la pandemia, abrimos en San Fernando (Cádiz), en Vigo y en Badajoz. Acabamos de abrir 7 salas en Santander, el cine Peñacastillo, pero son aperturas muy puntuales y muy quirúrgicas, en sitios donde veíamos que aún había hueco para poder abrir. El año que viene abrimos en Jaén. Es puntual, porque creemos que el número de salas en el sector está llegando a un punto en el que no va a crecer más. Estamos viendo en como mejorar los cines que ya tenemos, cómo renovarlos para que la experiencia de nuestros clientes mejore.

¿Y los precios? ¿Cómo podrían evolucionar?Hasta ahora estos últimos años no han crecido en la misma proporción que han crecido las mejoras en los cines. Se ha mejorado la experiencia más de lo que han subido los precios. El valor por el precio que se paga ha subido y está mejorando. Ahora, con unas inflaciones tan brutales los precios van a subir, hay que trasladar algo de eso al cliente, pero trataremos de que el cine siga siendo una opción de ocio asequible para todos. Pocas opciones de ocio familiar tienes en el que puedas estar 2 o 3 horas en un lugar de entretenimiento, con el servicio, la comodidad, la atención, la limpieza, la climatización de nuestros cines... No hay otro sector similar que te ofrezca este servicio a estos precios.

¿Y cómo vienen los próximos meses?Hay otros territorios que se han recuperado más rápido pero estamos en buena línea, la previsión es buena para el año que viene, estas Navidades van a ser muy importantes. Vamos a tener un contenido clave con Avatar y con otras películas que va a arrastrar público a su alrededor, luego vendrá la época de los Oscar y tendremos buenos títulos. Esto es bueno, el sector crece, aunque crece lentamente, y por eso tendrá sus tensiones y sus ajustes para poder ser rentable a esos niveles… Incluso las majors [grandes distribuidoras multinacionales] han cambiado totalmente el discurso: durante la pandemia, con la gente en casa, el discurso era ver de qué manera potencio mi plataforma de streaming o me llevo las películas a una plataforma. Ahora el discurso ya es: voy a tener x películas de aquí al 2024 y las voy a estrenar en el cine y que hagan dinero. El futuro esta más que asegurado, otra cosa es que tengamos unos años de recuperación lenta.

Citas Avatar, llega la segunda parte (Avatar: El sentido del agua) también en 3D, con expectativa de varias secuelas más, y hasta reestreno del clásico ha funcionado...El reestreno de la primera película ha sido un éxito y ahora cuando se estrene [16 de diciembre], en las 6 primeras semanas o dos meses, calculo que 4 millones y medio de espectadores van a ir a verla y van a arrastrar a más gente al cine. Casi 5 millones de personas que se desplazan, salen de sus casas, van al cine, ven la película y ahí van a ver trailers de otros estrenos, y la gente que no venía hace meses va a ver que el cine está mejorado, que es seguro, que hemos renovado butacas... Van a tener una buena experiencia, y tenemos que conseguir que esa gente vuelva, que repita, que haya continuidad de estos títulos y que esa gente que seguro que viene al cine en Navidades siga viniendo el resto del año.

Son muchos años ya en Yelmo, pero, ¿cómo llegas al negocio del cine?Yo nací en una sala de cine. Tuve la suerte de que mi familia, en este caso mi padre, empezó en el sector cuando yo nací, con un cine pequeño, unas salas en Villalba, y ahí es donde me he criado, en un cine, viendo como funcionaba y como aumentaban las salas. Fui creciendo a la vez que crecía la compañía. Después de formarme en España y en Los Angeles, y de haber trabajado en distintas compañías, me embarqué en la empresa familiar, cuando era Yelmo Cines, hasta 2006 cuando pasé a ser Director General, y ya en 2015 la compañía cambió de accionistas, dejamos de ser propietarios. Cinépolis es el propietario, y yo soy un ejecutivo de Cinépolis, que es la segunda compañía exhibidora en el mundo. Una empresa mexicana de muchísimo éxito y una gran trayectoria, una empresa familiar también dedicada al cine, amantes del cine que han apostado por España, y ahí seguimos, encantados.

Ese origen es un plus interesante, no eres un ejecutivo al uso, un paracaidista que podría estar en cualquier empresa.Sí, este es un negocio que engancha. Casi todo el mundo que ha trabajado en este sector se queda enganchado a él de alguna manera. Y yo que lo he mamado desde pequeño estoy enganchado. Al final, en este sector la historia no engaña: lleva más de 100 años, ha pasado por guerras mundiales, por un montón de disrupciones de otros negocios que han intentado quedarse con esa parte del negocio. Cuando salió la TV iba a desaparecer el cine ; Luego cuando apareció el vídeo y el VHS, el DVD, el BluRay, y llegó el streaming… Es muy importante diferenciar: son experiencias distintas. Una cosa es disfrutar de contenido en tu casa y otra es disfrutar de contenido fuera de casa en una sala de cine con una experiencia compartida con una comunidad de personas. No es lo mismo ver una comedia solo en casa que en una sala con todo el público estallando en carcajadas. Son sensaciones distintas. Y compatibles, y lo que hay que buscar es el equilibrio para que todos estos negocios convivan.