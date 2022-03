Fede Álvarez (‘No respires’) dirigirá una nueva película de ‘Alien’ producida por Ridley Scott

A Fede Álvarez se le da bien revivir franquicias. Millenium: Lo que no te mata te hace más fuerte lo demuestra, pero sobre todo lo hace un remake tan valorado como Evil Dead. Además este cineasta uruguayo ha demostrado contar con una visión propia del terror, triunfando con No respires y siendo uno de los impulsores de La matanza de Texas de Netflix, que tanta conversación ha deparado. Siendo tan valorado por la cinefilia, resulta inevitable alegrarse de la noticia que recoge The Hollywood Reporter: Álvarez ha sido confirmado como director de una nueva película de Alien, contando esta con el respaldo de Ridley Scott como productor.

Este proyecto se materializa en un momento donde las aportaciones de Scott a la ciencia ficción están siendo ágilmente explotadas por la industria. Al margen de la serie Raised by Wolves (una suerte de greatest hits de los clásicos del género que firmó Scott), recientemente supimos que Amazon iba a impulsar una serie de Blade Runner (Blade Runner 2099), por no hablar de una serie de Alien destinada a FX que está en manos de Noah Hawley, la inquisitiva mente tras Fargo. La serie de Alien, concebida como una precuela de El octavo pasajero, empezaría a rodarse en 2023, y paralelamente 20th Century Studios ha dado luz verde a una película firmada por Álvarez.

El mero fichaje de Álvarez, sin conocer el argumento del film, logra que nos hagamos unas ilusiones específicas. Su vínculo con el terror promete conectar Alien con los primeros compases de la franquicia, antes de que se volcara en la acción de la mano de James Cameron, y cogiendo el testigo de unas últimas películas más preocupadas por la ciencia ficción y el lore (Prometheus y Alien: Covenant, firmadas precisamente por Scott). Al parecer, Álvarez es un fanático del xenomorfo y le propuso una versión a Scott hace algunos años. La idea se quedó alojada en el cerebro del director de La casa Gucci, y a finales de 2021 llamó a Álvarez sorpresivamente para preguntarle si seguía dispuesto a hacerla.

Dicho y hecho. Lo curioso de la nueva Alien, según ha confirmado el presidente de 20th Century Studios Steve Asbell, es que será una película no destinada a los cines, sino a Hulu: la plataforma de streaming propiedad de Disney cuyos contenidos suelen llegar a España por la vía del subcatálogo Star, en Disney+. Asbell asegura que la propuesta de Álvarez es “una historia realmente buena con un grupo de personajes que no se han visto antes”, y que su lanzamiento directo al streaming no supone desmerecimiento alguno a la nueva Alien, sino que responde a razones exclusivamente artísticas. “No es una película que tenga que ser para todo el mundo, con un presupuesto gigantesco”, señala.

Llegando directamente a Hulu y contando con una financiación más discreta de lo habitual (algo que redunda en nuestra fe de que sea una película de terror), Álvarez no sentirá presión alguna por la taquilla, y tendrá libertad para hacer la película como buenamente quiera. Quizá con un trabajo más íntimo, más personal, que aún no ha confirmado cuándo empezará a rodarse ni si llegará antes o después de la serie de Hawley. Lo que sí es seguro es que el xenomorfo está más vivo que nunca.

