Fecha de estreno, sinopsis y reparto de 'Kinds of Kindness': la inminente reunión de Yorgos Lanthimos con Emma Stone

En la última edición de los Premios Oscar Pobres criaturas se ha llevado a casa cuatro estatuillas de las 11 a las que optaba. Han sido Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor vestuario y Mejor actriz para Emma Stone, en el que sería su segundo Oscar tras La La Land. Pobres criaturas no había dejado de cosechar elogios desde que su proyección en el Festival de Venecia le otorgara el León de Oro, y entre otras cosas ha supuesto la total consagración de Yorgos Lanthimos como autor comercial, establecido de sobra en Hollywood.

Pobres criaturas ha allanado así el camino que empezó a transitar La favorita, y llega en un punto especialmente productivo para el director griego. Resulta que esta adaptación de Alasdair Gray llevaba meses rodada antes de debutar en Venecia, y que en todo este tiempo Lanthimos ya se había puesto a trabajar en una nueva película. Kinds of Kindness (previamente conocida como AND) se grabó hace meses, así que a lo largo de su posproducción Lanthimos ha tenido tiempo tanto de competir en los Oscar como de empezar a trabajar en un nuevo trabajo: un remake de Salvar el planeta Tierra, film de culto coreano.

De cara a este futuro proyecto podría volver a trabajar con Stone, pero entretanto Searchlight Pictures (distribuidora bajo el paraguas de Disney que también se hizo cargo de Pobres criaturas) se ha apresurado a finiquitar Kinds of Kidness. Aprovechando el rebufo de los Oscar (a menos de una semana de la emisión de la gala, de hecho), han empezado a conocerse detalles muy jugosos, en paralelo a una fecha de estreno que podría implicar la presencia en el próximo Festival de Cannes.

'Kinds of Kindness'- sinopsis

Como Kinds of Kidness lleva tanto tiempo gestándose, Lanthimos ya ha tenido oportunidad de hablar con la prensa sobre ella. Así que ha explicado: "Es una película contemporánea ambientada en Estados Unidos: tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, así que todos interpretan tres papeles diferentes. Fue casi como hacer tres películas”.

No es mucho más lo que ha trascendido de Kinds of Kindness (que podríamos traducir como "Tipos de amabilidad"), así que se desconoce el argumento de esas tres historias. Aún así, Lanthimos se halla en su máximo punto de afinidad con la Academia, y si Searchlight Pictures monta una buena promoción es fácil que estemos hablando de una candidata a la siguiente carrera de los Oscar... ¿con posibles nominaciones para Stone y Lanthimos, nuevamente?

'Kinds of Kidness'- reparto y equipo

Lanthimos ha coescrito esta película (de argumento completamente original al parecer) con un antiguo socio: Efthimis Filippou, con quien escribiera Canino y Langosta, y recibiera una nominación al Oscar a Mejor guion original por esta última. Lo más destacable, sin embargo, es que Stone vuelve a trabajar con él, en lo que sería su tercera colaboración partiendo de La favorita y Pobres criaturas. También habría que contar, sin embargo, la citada Salvar el planeta Tierra y un mediometraje que ya han rodado pero aún no tiene distribución, titulado Bleat. Cinco colaboraciones llevan Stone y Lanthimos, en una relación que evidentemente debe tenerles muy satisfechos.

Imagen promocional de 'Kinds of Kindness'

Por otra parte, como ha confirmado Searchlight mediante unos títulos de crédito a lo Jean Luc Godard, Kinds of Kindness es una propuesta fundamentalmente coral. Con lo que Stone va a estar bien acompañada, y junto a dos intérpretes llegados de Pobres criaturas además: Margaret Qualley y Willem Dafoe trabajarán por segunda vez con Lanthimos. En el elenco también destaca Jesse Plemons, Hong Chau (nominada al Oscar el año pasado por La ballena), Hunter Schafer, Mamoudou Athie y Joe Alwyn. Es de suponer que todos ellos tengan un triple papel.

'Kinds of Kindness'- fecha de estreno

Tal y como puedes comprobar en la imagen promocional de Searchlight, la idea es que Kinds of Kindness se estrene comercialmente este mismo verano, el 21 de julio de 2024. Esta fecha implica no solo que pueda competir en los próximos Oscar, sino también arroja cierta confianza en que la película se proyecte previamente en el Festival de Cannes. Este se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo, y si finalmente Kinds of Kindness compite supondrá el regreso de Lanthimos al certamen luego de haber presentado ahí El sacrificio de un ciervo sagrado en 2017.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.