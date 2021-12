'Fast & Furious 10' pisa el freno y retrasa su estreno

El pasado mes de agosto, justo después del lanzamiento en salas de Fast & Furious 9, que se retrasó a causa de la pandemia, Universal Pictures confirmaba la fecha de estreno de su continuación, Fast & Furious 10. La fecha elegida era el 7 de abril de 2023, pero finalmente el estudio ha reculado y ha decidido retrasar un mes el estreno de la penúltima entrega de la franquicia automovilística.

La película llegará finalmente el 19 de mayo de 2023, entrando de lleno en la temporada de blockbusters veraniegos, tal y como recoge Variety. Así, tocará esperar un poco más para saber qué depara el futuro a Dominic Toretto (Vin Diesel) y su 'familia', una vez más comandados por Justin Lin.

La décima entrega volverá a contar con Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris y otros viejos conocidos de la saga. En cuanto a John Cena, que se unía en la novena apuesta, el actor afirmó durante el tour promocional que prefería no pensar en el futuro de su personaje, Jakob Toretto.

Quien no estará, pese al esfuerzo de Vin Diesel, será Dwayne Johnson como Luke Hobbs. "Les deseo la mejor suerte con Fast & Furious 10, Fast & Furious 11 y el resto de películas de Fast & Furious que hagan y en las que no estaré", decía contundente 'The Rock' en verano.

Por lo demás, de momento poco se sabe sobre el argumento de estas dos últimas producciones. Según Diesel, el rodaje para la nueva entrega comenzará en enero de 2022, con la posibilidad de que la décima y la undécima película, las dos últimas de la franquicia, se rueden a la vez.

