El actor Faizon Love demanda a Universal por 'whitewashing' en el póster de 'Todo incluido'

¿Os acordáis de Todo incluido, aquella comedia con Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Kristen Bell o Malin Akerman compartiendo vacaciones en una isla tropical? Estrenada en 2009, la película nos trasladaba a un resort en el que cuatro parejas se veían obligados a someterse a la terapia matrimonial.

Tal y como recoge People, uno de los actores protagonistas del filme, Faizon Love, ha demandado ahora a Universal por 'whitewashing' en el póster internacional de la producción. Al parecer, Love acusa al estudio de incumplimiento de contrato, fraude y discriminación por quitarlos a él y a Kali Hawk (los únicos protagonistas de color de Todo incluido) del cartel en el mercado internacional.

"En lugar de honrar mi trabajo y mi contrato, el estudio decidió hacerme invisible para millones de espectadores en todo el mundo", ha asegurado Love: "No solo me han herido económicamente, sino que me han hecho daño de forma más profunda al desecharme por mi color. Y han herido a todos los artistas negros al continuar perpetuando el racismo en la industria del cine".

Póster en EE UU y el póster internacional

Así, el actor afirma haber demandado al estudio "por práctica discriminatoria contra los negros y contra la gente de color en la industria del entretenimiento". "Quiero asegurarme de que las generaciones futuras no tengan que soportar el racismo y el 'whitewashing' que yo he vivido", añade.

Tal y como recoge la demanda, Love también cuenta que Adam Fogelson, de Universal, le prometió en 2009 que dejarían de usar el póster que no los incluía a él y a Hawk, pero rompió su promesa y siguieron usando la misma imagen promocional. Tampoco cumplirían otra promesa que habrían hecho al actor, la de darle más roles en sus películas y un papel con Vaughn en una serie.