F. Gary Gray y Vin Diesel volverán a trabajar juntos (tras ‘Fast & Furious 8’) en una comedia de acción

El celebrado estreno de Straight Outta Compton en 2015 supuso la irrupción de F. Gary Gray en la lista de directores capaces de conciliar ambiciosos blockbusters con una (supuesta) voz autoral. Una que no pudimos distinguir en la fallida Men in Black International pero que tiene frente a ella nuevas oportunidades de expresión: es el caso de la adaptación del videojuego Saints Row (de cuyo desarrollo hace tiempo que no hay novedades) y de un nuevo proyecto anunciado por The Hollywood Reporter. Se trata de una comedia de acción titulada Muscle que supondrá el reencuentro del director con Vin Diesel, con quien trabajó en Fast & Furious 8 resultando un gran éxito de taquilla.

Diesel tiene ahora mismo pendiente el estreno de Fast & Furious 9 para este 2 de julio luego de una larga sucesión de aplazamientos, y los detalles tanto de su personaje como del argumento de Muscle se encuentran por ahora sumidos en el más estricto secreto. Sí sabemos en cambio que STXfilms se encuentra detrás de la financiación y que tanto Diesel como Gray ejercerían de productores ejecutivos, siendo no obstante el aspecto más llamativo del film todo lo referente al guion: partiendo de un borrador escrito por Scott Taylor y Jermaine Johnson, este viene escrito por John Swetman y Malcolm Spellman… y sí, es posible que el apellido Spellman te suene bastante de estos últimos días.

Aparte de trabajar en la serie Empire, este guionista ha protagonizado varios titulares a cuenta de su trabajo como showrunner en Falcon y el Soldado de Invierno, serie de Marvel que llegó a su fin el pasado viernes. Pocas horas después de su último capítulo, de hecho, Spellman fue confirmado como guionista de Capitán América 4, que en teoría narraría los avatares de Sam Wilson (Anthony Mackie) como nuevo portador del escudo. En lo que se refiere a Muscle, anunciado paralelamente a Capitán América 4, aún no ha confirmado fecha de rodaje ni de estreno.