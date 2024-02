El final de la saga: 'Expediente Warren' confirma director para su última entrega

Hacia 2013 James Wan ya había demostrado ser un visionario en lo que a iniciar franquicias enormemente rentables de terror se refería, a través de Saw e Insidious. Pero nadie podía imaginar aún así el éxito arrollador que iba a tener Expediente Warren, basada libremente en la existencia del matrimonio de investigadores paranormales (y timadores profesionales) que integraban Ed y Lorraine Warren. De tal forma que New Line y Warner Bros. le dieron a Atomic Monster (la productora de Wan) las riendas de una nueva saga que se expandiría a toda velocidad entre secuelas y spin-offs. Uno de ellos, no necesariamente el más exitoso, fue La Llorona. Y estaba dirigido por un tipo llamado Michael Chaves.

Wan desarrolló pronto una amplia confianza con él, que fructificó a posteriori en la realización de La monja 2 y de una entrega principal de Expediente Warren. Expediente Warren: Obligado por el diablo era la tercera película centrada por entero en el matrimonio Warren, y la primera que Wan no dirigía. Estrenada en 2021, dejó al parecer lo bastante contenta a la gente de Warner como para haber vuelto a recurrir a Chaves de cara a una cuarta entrega, Expediente Warren 4 (o The Conjuring 4, como se la conoce ahora mismo en EE.UU.). Lo curioso de esta es que está concebida para ser el final de la saga.

Es decir, la última aventura de la pareja que en la ficción forman Vera Farmiga y Patrick Wilson. A Chaves le han confiado la batuta de Expediente Warren 4, meses después de que este film empezara a coger forma a principios del año pasado. El firmante de La monja 2 ultima negociaciones mientras se espera que Farmiga y Wilson también vuelvan para interpretar a sus personajes, en lo que bien podría ser la última vez. Warner no ha puesto fecha aún a Expediente Warren 4, y por lo demás no ha aclarado si esta solo sería la última película de la saga principal (con el camino allanado para nuevos spin-offs de Annabelle, La monja o lo que le eches), o se avecina un final definitivo.

La saga Expediente Warren ha acumulado 2.100 millones de dólares en taquilla durante su desarrollo. Quien en su día la inaugurara junto a Wan, el guionista David Leslie Johnson-McGoldrick, se encargará asimismo de escribir Expediente Warren 4.

