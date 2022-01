¿Éxito del modelo híbrido?: HBO Max superó su expectativa de suscripciones para 2021

No hay quien mueva a Netflix de su liderazgo del streaming, pero en los últimos tiempos han surgido demasiados contendientes como para que se acomode. Más allá de Amazon Prime o Disney+ (y soslayando los lentos avances de Apple TV+, Peacock o Paramount+), no hay duda de que es HBO Max la compañía que ha hecho avances más significativos sobreponiéndose a su juventud. La plataforma de WarnerMedia se lanzó en mayo de 2020 y con apenas un año y medio se ha convertido en un diestro combatiente dentro de la guerra del streaming.

Lo ha hecho, por otra parte, gracias a la enorme prioridad que ha recibido dentro de la expansión de AT&T, empresa madre de WarnerMedia: prioridad que ocasionalmente ha entrado en conflicto con sus artistas en nómina. No obstante, y según datos de The Hollywood Reporter, parece que todas las decisiones polémicas que atañen a HBO Max han redundado en su éxito, pues la plataforma de streaming ha cerrado 2021 habiendo superado sus expectativas de crecimiento. La directiva había fijado como objetivo para el año pasado que se alcanzara un cómputo entre 70 y 73 millones de nuevas suscripciones, y HBO Max ha cerrado 2021 con 73.8. Señal, al parecer, de que va por buen camino.

Estas 73.8 millones de suscripciones incluyen el ámbito nacional e internacional, y excluyen las conseguidas por las pruebas gratuitas que HBO Max puso a disposición del público al hilo de lanzamientos como Dune o Matrix Resurrections. Sobre todo, son suscripciones que se han hecho fuertes durante el cuarto trimestre de 2021, y entre las razones de esto cabe señalar que el fin del acuerdo con Amazon Prime en EE.UU. (uno que podría haber afectado negativamente al rendimiento de la compañía) fue replicado de inmediato con una subida en el mercado latinoamericano y un gigantesco despliegue en Europa, que como sabemos se aplicó a España hace escasos meses.

“Este negocio no se fundamenta en lo que haces en un solo trimestre, sino lo que haces de forma consistente”, ha declarado Jason Kilar, pidiendo prudencia pero sin disimular su satisfacción. “Estamos entusiasmados con la respuesta, y con el rumbo que podría tomar en 2022”. Es fácil achacar este crecimiento a la amplia oferta de películas que ha incorporado el catálogo de HBO Max en EE.UU., gracias a ese modelo híbrido que combinaba salas con streaming, pero no es la única variable que ha conducido al triunfo: la plataforma también ha estrenado estos meses contenidos propios.

Como, por ejemplo, Friends: The Reunion. O la tercera temporada de Succession. O And Just Like That, revival de Sexo en Nueva York. O el reciente especial de Harry Potter, Regreso a Hogwarts. HBO Max ha sabido fidelizar al público, y las suscripciones consiguen dignificar la cantidad de críticas que se ha labrado con su modelo híbrido: ese mismo que provocó el enfado de Denis Villeneuve (en consonancia al temor, finalmente infundado, de que Dune no tuviera secuela) y la marcha de Christopher Nolan a Universal para su siguiente película.

El triunfo de HBO Max, por otra parte, dignifica la penosa taquilla que han engrosado estrenos como El Escuadrón Suicida, Maligno, Matrix: Resurrections… y prácticamente cualquier título que no sea Godzilla vs. Kong y la mencionada Dune. HBO Max no muestra intención de querer replicar este modelo de cara al año que entra, consciente de que tiene suficiente contenido como para afianzar su posición como gran rival de Netflix y Disney+.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.