Los Ewoks de 'Star Wars', el símbolo de la resistencia indígena que llevó a Lily Gladstone a los Oscar

Cualquier fan de Star Wars que se precie recordará a los adorables y beligerantes Ewoks, los habitantes de la luna de Endor que en El retorno del Jedi (1983) combatieron junto a los rebeldes en la batalla final contra el Imperio. Unos seres peludos que, pese a sus apariencias, demostraron ser unos auténticos guerreros dispuestos a defender su tierra.

Ya sea por su resistencia o por su aspecto, muchos quedaron rendidos a los pies de estos pequeños. Lily Gladstone fue una de esas personas que se declararon fans de los Ewoks, y de hecho ha confesado en más de una ocasión que fueron uno de los motivos por los que se decidió a ser actriz.

En una entrevista con The New York Times, explicó que tenía "un gran deseo de ser un Ewok con cinco años", mientras que en una mesa redonda para The Hollywood Reporter junto al resto de favoritas al Oscar a mejor actriz, la protagonista de Los asesinos de la luna volvió a señalar a los seres de Star Wars como "una inspiración de la infancia" y "lo que empezó toda esta locura".

Su lógica infantil le llevó a pensar que para ser uno de los Ewoks tenía que actuar. Bendito el momento en el que llegó a esa conclusión, porque la vida le ha llevado al punto de ser una de las estrellas del momento y una firme candidata a llevarse el Oscar a mejor actriz el próximo mes de marzo.

Pero su obsesión por los guerreros peludos va más allá. Gladstone llegó a afirmar a Rolling Stone que solo le gustaba Star Wars por ello y que, aunque siendo pequeña no se dio cuenta, "son un gran ejemplo de resistencia indígena" que triunfó, puesto que ayudaron a derribar el Imperio.

Su admiración por la franquicia de George Lucas no solo pusieron la semilla de lo que es hoy, sino que también le ha llevado precisamente a conocer a algunos de sus protagonistas. En The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, la actriz reveló que se cruzó con Harrison Ford (nuestro querido Han Solo) en la gala de los Globos de Oro y que le confesó que El retorno del Jedi fue su primera inspiración. Gladstone también expresó su asombro a comprobar lo caballeroso que es el actor.

