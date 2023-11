Evanna Lynch, Luna Lovegood en 'Harry Potter', confiesa cómo se sintió ante las críticas por su apoyo a J. K. Rowling

La figura de J. K. Rowling y su posición contras las mujeres transexuales ha provocado que en los últimos años su imagen se haya visto distorsionada, dividiendo al propio reparto de Harry Potter. Entre los apoyos que la escritora recibía se encontraba el de la actriz Evanna Lynch, quien interpretó a Luna Lovegood en la franquicia, pero quien ahora se desmarca de lo dicho anteriormente.

En una entrevista reciente con Daily Mail, en el marco de los Irish Post Awards, Evanna ha afirmado que le sorprendieron mucho las críticas que recibió después de apoyar a J. K. Rowling. Esto hacía que reflexionara sobre el asunto. "Fue una gran llamada de atención", confiesa la actriz irlandesa para el medio.

Esto surge después de que Lynch señalara en una entrevista a comienzos de este mismo año que siempre creyó que J. K. Rowling "abogaba por los miembros más vulnerables de la sociedad". Estas declaraciones veían la luz a partir del tuit que la joven compartía en las redes sociales y que era malinterpretado por muchos usuarios. “Creo que es irresponsable discutir de un tema tan delicado en Twitter, y desearía que Jo no lo hiciera”, declaraba.

Evanna Lynch ya explicó su polémica con J. K. Rowling

"Era muy ingenua cuando me vi arrastrada a esa conversación. Ni siquiera sabía que había dos bandos. Siento compasión por ambas partes. Sé lo que fue ser una adolescente que odiaba tanto su cuerpo como para querer salir de su piel, así que siento compasión por las personas trans y no quiero aumentar su dolor", señalaba la actriz en unas declaraciones que ya hizo para The Telegraph en el pasado.

Si bien, Lynch volvía a pronunciar una serie de proclamas que generaban un gran debate. "El problema es que hay distintas opiniones sobre quién es más vulnerable. Me gustaría que la gente diera más espacio y escuchara a J. K. Rowling", añadía.

La furia de muchos usuarios no se hacía esperar, quienes incidían en la falta de objetividad de Lynch después de que la escritora le ayudara con sus trastornos de la alimentación mientras protagonizaba las películas de Harry Potter. Pero también le instaban a que esto no esto no le vendara los ojos para darse cuenta de que "su ídolo es una fascista y una fanática". Ahora, la actriz parece arrepentirse de lo dicho. ¿Llega esta rectificación demasiado tarde?

