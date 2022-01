Ethan Hawke dirigirá un documental sobre Paul Newman y Joanne Woodward con Scorsese como productor

Al igual que en su carrera como actor, Ethan Hawke las mata callando cuando se trata de dirigir. El actor de Antes del amanecer prepara The Last Movie Stars, un documental sobre el matrimonio de Paul Newman y Joanne Woodward que contará con Martin Scorsese como productor.

The Last Movie Stars se estrenará online en CNN+ dividida en seis capítulos, para después llegar a la pantalla grande. Para sus voces en off, Hawke ha tirado la casa por la ventana: Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, Laura Linney y Sam Rockwell, entre otros, serán algunas de las estrellas que sonarán en versión original.

Explorar la relación entre Newman y Woodward, explica Ethan Hawke, ha sido muy estimulante. El actor asegura que este matrimonio que duró 50 años, y que sobrevivió a tragedias como la muerte de su hijo Scott en 1978, "sirve como una especie de estrella polar, iluminando las posibilidades de una vida relevante y llena de sentido".

