Prime Video cuenta este mes con una de las grandes bazas de esta temporada: la segunda producción más cara de la historia, Citadel. Cada viernes podremos disfrutar de un capítulo de la ficción dirigida por los hermanos Russo (Vengadores: Endgame) y protagonizada por Richard Madden (Juego de tronos) y Priyanka Chopra Jonas (Matrix Resurrections).

Este nuevo thriller de ciencia ficción aborda la historia de dos agentes secretos que verán cómo su vida cambia con la aparición de un antiguo aliado, por el que se verán obligados a acudir a una compleja misión de la que deberán salir victoriosos.

A continuación, todos los estrenos de mayo de 2023 en Prime Video.

Series

Del director de clásicos del anime como Paprika, detective de los sueños y Perfect Blue, Satoshi Kon, llega ahora al streaming la serie de 2004 Paranoia Agent. A lo largo de 13 episodios, el japonés presenta la historia de una diseñadora gráfica de Tokio, autora de una mascota popular y envidiada por muchos compañeros de trabajo. Una vida aparentemente repleta de éxitos, pero en la que esconde una cierta depresión porque la presión laboral que sufre.

Su vida cambia cuando la joven es atacada violentamente por un joven con un bate de béisbol y patines, pero muchos no la creen y la investigación acaba revelando algo que pocos esperaban.

The Ferragnez T2 (18 de mayo)

Paranoia Agent T1 (26 de mayo)

Citadel (nuevo capítulo cada viernes)

Películas

El segundo filme de Paul Urkijo, un éxito de taquilla en el País Vasco, llega al streaming de la mano de Prime Video. El cineasta que cosechó un gran éxito con su ópera prima Errementari (El herrero y el diablo) se asoma de nuevo a la mitología vasca y la épica medieval a través de la historia del primer rey de Navarra, Íñigo Arista. El filme cuenta con la presencia de los actores Eneko Sagardoy (Handia), Itziar Ituño (La casa de papel) y una debutante Edurne Azkarate.

En pleno pico de popularidad, después del estreno de Top Gun: Maverick y a la espera de la romcom Anyone But You, que coprotagoniza junto a Sydney Sweeney (Euphoria), el actor Glen Powell estrena en el streaming el filme bélico Devotion. Una historia de héroes. Un título que cuenta también con la pesencia del malogrado Jonathan Majors, de plena actualidad por sus polémicas, así como con Christina Jackson, Joe Jonas y Daren Kagasoff. Un vistazo a 1950 y el comienzo de la Guerra Fría.

Además, en mayo, Prime Video también contará con la entrega de la franquicia Halloween de 2021, con la comedia mexicana ¡Hasta La Madre Del Día De Las Madres! y con el documental sobre el futbolista Robert Lewandowski.

Halloween Kills (4 de mayo)

Irati (5 de mayo)

¡Hasta La Madre Del Día De Las Madres! (5 de mayo)

Lewandowski – The Unknown (15 de mayo)

Devotion: una historia de héroes (19 de mayo)

Fenomeno Twin Melody (26 de mayo)

