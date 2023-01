Estrella del cine taiwanés, desfigurada por un dron mientras rodaba una serie de Netflix

El actor Kai Ko, estrella del cine taiwanés, ha sufrido heridas graves en el rostro debido al impacto de un dron durante el rodaje de una serie de Netflix. Según su manager (vía Variety), Ko ha sufrido "severas desfiguraciones" tras sufrir el golpe del aparato a la altura del pómulo, lo cual le habría obligado a recibir entre 20 y 30 puntos de sutura.

Agent From Above, el show protagonizado por Ko, ha vuelto a emprender su rodaje, pero el actor aún no ha regresado al plató. En un comunicado, las productoras mm2 y Good Films afirma que la producción respetaba todas las medidas de seguridad: "Las hélices del dron estaban cubiertas por un escudo protector y no ha habido ninguna explosión ni fragmentos volantes como han afirmado algunas noticias".

Conocido en Occidente gracias a Moneyboys (ganadora del premio Un Certain Regard en Cannes 2021), Kai Ko fue arrestado en China 2014 por posesión de marihuana en una operación durante la que también fue detenido Jaycee Chan, hijo de Jackie Chan. Aunque pudo volver a Taiwán tras pasar dos semanas arrestado, el actor no ha vuelto desde entonces a cruzar el estrecho de Formosa.

En Agent from Above, Kai Ko interpreta a un exdrogadicto reclutado por el dios chino San Tai Zi para redimirse por sus pecados. La serie también cuenta en su reparto con Wang Po-Chieh (La vida de Pi) y Buffy Chien (Mujeres grandes y pequeñas), entre otros.

