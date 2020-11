"Estoy orgulloso de mis anticuerpos": Hugh Grant explica su batalla contra la Covid

Hugh Grant está conquistando al público con The Undoing, su nuevo thiller de HBO junto a Nicole Kidman. Por ello, el actor británico mantenía una videollamada con el presentador Stephen Colbert en The Late Show como parte de la promoción de la ficción. Allí este confesaba que él también ha pasado el coronavirus y explicaba cómo fue su batalla contra la enfermedad.

El inglés sufría la Covid junto a su mujer Anna Elisabet Eberstein durante el mes de febrero en Londres, donde padeció algunos de los síntomas comunes. A pesar de que no se hizo pruebas en el momento, un test de anticuerpos posterior confirmó esto con posterioridad. "Tenemos anticuerpos. Estoy bastante orgulloso de ellos".

El actor quitaba hierro al asunto bromeando y contando algunos curiosos síntomas de este 'extraño síndrome'. "Empecé a sudar mucho. Era como un poncho de sudor. Realmente vergonzoso. Y luego mis ojos se sintieron tres veces más grandes y tenía una sensación como si un hombre enorme estuviera sentado en mi pecho". Además, el británico se reía señalando que posiblemente este individuo acomodado en su tórax podría ser Harvey Weinstein.

No obstante, estos no fueron los únicos indicios de la enfermedad. "Estaba caminando un día por la calle y pensé' no puede oler nada', y empiezas a entrar en pánico porque la gente hablaba de esto como un síntoma", señalaba el actor sobre la falta de olfato. "Comencé a oler las flores, nada. Luego estás más desesperado y empiezas a oler los cubos de basura y después quieres oler hasta las axilas de los extraños. Finalmente llegué a casa y me eché directamente en la cara el Chanel No.5 de mi mujer".

Grant pasaba la cuarentena junto a sus dos hijas, por lo que las Barbies y Frozen se convertían en su monotema. Al menos el actor no ha estado aburrido en ningún momento.