“Estoy demasiado viejo y feo”: Hugh Grant descarta hacer más comedias románticas

Durante la década de los 90 y parte de los primeros 2000, el nombre de Hugh Grant era inseparable de la comedia romántica, así como de los personajes tímidos y extremadamente british que interpretaba en ellos. Películas como Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill o Love Actually (suponiendo su papel en El diario de Bridget Jones una cierta y venenosa remodelación de su protagonista típico) afianzaron este estatus, pero en los últimos años la carrera de Grant ha tomado otras direcciones. De hecho, su agenda actual es sumamente imprevisible, hasta el punto de que lo más nuevo que hemos visto suyo ha sido un pequeño papel en A la mierda el 2020, el falso documental de Charlie Brooker donde encarna a un desagradable historiador.

Sumando a esto sus papeles en The Gentlemen: Los señores de la mafia, la serie The Undoing o, sobre todo, el monumental villano que encarnaba en Paddington 2, Grant parece haberle dado la espalda al subgénero que le dio la fama. Entrevistado por Deadline lo ha confirmado, al tiempo que hace responsable de ello a su declive físico: “Realmente no hay peligro de que haga otra comedia romántica porque ahora estoy demasiado viejo y feo. No va a suceder”, asegura, mostrando un mayor interés por papeles que le saquen de su zona de confort, sin importar lo desagradables o retorcidos que sean.

Grant no odia en absoluto la comedia romántica, pero este distanciamiento progresivo tiende raíces con su círculo íntimo, tal y como contaba. Y es que se da el caso que Anna Elisabeth Eberstein, su esposa, no es ninguna fan de este tipo de películas, prefiriendo ver dramas criminales y sangrientos mientras Grant, en sus propias palabras, “prefiere quedarse sentado viendo Vacaciones en Roma o Sonrisas y lágrimas”. Las películas donde ha trabajado en los últimos años está ayudando, por lo tanto, a que su esposa “empiece ahora a apreciar mi trabajo”.