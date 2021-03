Estos son los protagonistas de ‘Paranormal Activity 7’

Cuando Paranormal Activity se estrenó en 2009 obtuvo una recaudación en taquilla no solo triunfal, sino también obscenamente rentable. Adscrita al subgénero found footage, la propuesta no necesitaba un gran presupuesto, y este no se amplió demasiado durante las siguientes secuelas, que mantuvieron el abrazo del público… hasta el estreno en 2015 de Paranormal Activity: Dimensión fantasma. Esta quinta entrega fue la menos taquillera hasta la fecha, por lo que sus productores resolvieron entonces darle un descanso a la franquicia que a mediados del año pasado supimos que había terminado.

Paranormal Activity 7 está en marcha, y según recoge The Wrap ya tiene protagonistas. En consonancia a la humildad de entregas previas, los actores designados no son muy conocidos: Emily Bader (Embrujadas), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Brooklyn Nine-Nine) y Henry Ayres-Brown (The Blacklist, The Deuce). No se ha desvelado cuáles serían sus personajes, y tampoco es mucho lo que se sabe del argumento de la película, aunque en compases anteriores fue descrito como una “inesperada remodelación”. Los fans del subgénero pueden estar tranquilos, pese a todo: ya se ha aclarado que esta remodelación no pasará por prescindir del found footage.

Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert y Henry Ayres-Brown Cinemanía

Lo más llamativo del film es que, por primera vez en la saga, será estrenado directamente en streaming, en concreto dentro de Paramount+ (anteriormente CBS All Access). No hay noticias de que vayamos a disponer pronto de este servicio en España, por lo que tampoco nos queda otro remedio que esperar que Paranormal Activity 7 pueda llegar a los cines en según qué países. El film está dirigido por Will Eubank (responsable de la Underwater que protagonizara Kristen Stewart) y escrito por Christopher Landon (Feliz día de tu muerte): todo un veterano de la saga tras escribir cuatro entregas incluyendo la que dirigió en 2013, Paranormal Activity: Los señalados.

La séptima entrega de Paranormal Activity está en manos de Blumhouse y cuenta entre sus productores con Oren Peli, director de la película inaugural.