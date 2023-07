La Estival: el cine de verano de Madrid con una oferta gastro para olvidarte de las palomitas

Miguel de Cervantes, el Quijote y Sancho tienen compañía asegurada para el resto del verano. Las esculturas que decoran la Plaza de España de Madrid comparten su espacio con La Estival, un lugar de ocio que se convierte en punto de encuentro del cine, el teatro, la música y la gastronomía.

Hasta el 10 de septiembre, aquellos que paseen por Madrid podrán disfrutar de una programación cinematográfica con estrenos de cine, conciertos, podcasts, monólogos y muchos clásicos mientras se relajan en las zonas de descanso, visitan el mercadillo veraniego ideal y toman un aperitivo en los puestos de restauración.

Una vez más, esta sala de cine al aire libre, que sigue el modelo de otras ciudades europeas como Viena, Bolonia y Santorini, ha sido posible gracias a Super 8 Enterainment, los mismos responsables de otra de las grandes tradiciones de la capital: la pista de hielo con mercadillo navideño que los ciudadanos disfrutan en el mes de diciembre en la misma Plaza de España.

Más que cine

Entre la programación encontramos una amplia variedad de películas para todas las edades, de entre las que aparecen estrenos como Mi soledad tiene alas (película dirigida por Mario Casas que se estrena el 25 de agosto) y Campeonex y clásicos como E.T., Cuenta conmigo (Stand By Me), Gladiator y Bonny and Clyde, entre otros.

La plaza cuenta con una pantalla de 120 m2, un escenario y un aforo de 750 butacas, con antesala gastronómica y, para oír las películas, La Estival ofrece auriculares estéreo inalámbricos que permiten ver los filmes en versión original o doblada. Para adquirir las entradas (con precios que rondan desde los 8 a los 25 euros), visita la web oficial aquí o pasa por la taquilla física ubicada en Plaza de España.

Pero este espacio no estará dedicado únicamente al cine. Durante estos meses de verano, podremos disfrutar también de monólogos, podcasts en directo, animaciones ambientadas en las películas, fiestas temáticas y performance musicales. Entre ellos, encontrarás el podcast La Escóbula de la Brújula (ganador de un premio Ondas) y a los monologuistas Goyo Jiménez y Álex Clavero.

Gastronomía, Summer Market y solidaridad

Asimismo, La Estival también ofrece una área gastronómica (para la cual no será necesario disponer de entrada) con la participación del chef Javier Muñoz-Calero Calderón, del restaurante Ovillo, que cuenta con reconocimientos como la selección en la Guía Michelin 2023, un Sol Repsol (2021-2022) y el primer premio del Campeonato Mundial de Callos. A ello se le añade una zona de chill out para poder disfrutar tranquilamente de sus platos veraniegos.

Como novedad este año, La Estival cuenta también con el Summer Market, un mercadillo en el que se pueden encontrar puestos de artesanía, ropa, complementos, arte y otros productos que agregan variedad y diversidad al espacio.

Por último, pero quizá lo más importante, está la participación de la Fundación Raíces y su proyecto Cocina Conciencia liderado por Javier Muñoz-Calero (junto con otros muchos cocineros de nuestro país) y que tiene por objetivo la inserción social y laboral de jóvenes sin referentes familiares en España y que, al cumplir los 18, se quedaron fuera de la tutela de la administración.

Puedes encontrar más información en la web oficial de La Estival y en sus redes sociales de Instagram y Twitter.