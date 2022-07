La Estival: el cine de verano que te enamorará está en la nueva Plaza de España de Madrid

Algo tan grande tenía que ser Elvis Presley quien lo inaugurara por todo lo alto. El nuevo cine de verano La Estival llevará las mejores películas a Plaza de España (Madrid) del 29 de julio al 10 de septiembre con una programación cinematográfica abierta a todos los géneros y para todas las edades, además de actuaciones, música en directo y un recinto con puestos de restauración y zonas de descanso.

Elvis, el biopic del rey del rock dirigido por Baz Luhrmann será la proyección inaugural de La Estival, que tendrá lugar el viernes 29 de julio precedida de un concierto tributo al inmortal cantante a quien encarna Austin Butler en la gran pantalla. Una inauguración que encapsula los puntos fuertes de la propuesta de este cine de verano: grandes películas, actuaciones en directo y gastronomía solidaria.

Una pantalla de 80m2, un escenario para las actuaciones y un aforo de 850 butacas acogerán la proyección de películas como The Artist, El día de la bestia, Cinema Paradiso o Regreso al futuro (consulta la programación completa). Las sesiones del cine de verano tienen un precio de 10€ (15€ los pases especiales con actuación previa) y las entradas pueden adquirirse en la web de La Estival o en la taquilla física ubicada en Plaza de España.

El audio de las películas proyectadas se emitirá a través de auriculares estéreo inalámbricos que permitirán escuchar la película en versión original o doblada, garantizando a los espectadores que el sonido no se vea interferido por el ruido exterior de la plaza.

Más allá del cine

Además de la programación cinematográfica, la Estival también da espacio a diversas performances entre las que se incluyen monologuistas como Alex O'Dogherty, David Amor o Jordi Merca (Yo sobreviví a la EGB), el podcast Puedo hablar XXL o conciertos acústicos de las bandas sonoras de películas como Cinema Paradiso o Amélie.

La oferta gastronómica está diseñada por el chef Javier Muñoz-Calero Calderón, del galardonado restaurante Ovillo. La carta se ha pensado expresamente pensando en la época estival y adaptada al espacio del cine de verano para que se pueda comer con las manos modo de take away o en una zona de chill out con cenadores.

Este proyecto también cuenta con una vertiente solidaria gracias a Fundación Raíces y su proyecto Cocina Conciencia, un proyecto con el que Muñoz-Calero, junto con muchos otros cocineros de este país, lleva colaborando desde el año 2010. Su objetivo es la inserción social y laboral de jóvenes sin referentes familiares en España.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.