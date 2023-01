Estas son las series 'del montón' que mantienen a Netflix a flote

La auditora Nielsen acaba de publicar su informe de audiencias correspondiente a 2022. Y, en lo relativo a Netflix, el documento revela que la plataforma de Ted Sarandos mantiene una excelente salud pese a sus problemas financieros, proclamándose como la líder del sector.

El informe (vía IndieWire) incide en que el liderazgo de Netflix se basa en su contenido original, con Stranger Things como reina de su programación. El total de visualizaciones de sus 34 episodios, afirma Nielsen, suma 52.000 millones de minutos.

Asimismo, otras producciones de la gran "N" roja como Ozark, Miércoles y Cobra Kai ocupan espacios en la tabla. En general, solo cuatro contenidos del top 15 (Mentes criminales, alojada en varias plataformas, y Encanto, Bluey y Los Simpson, pertenecientes a Disney+) vienen de fuera de su escudería.

Sin embargo, esta marcha triunfal puede escamarle a más de uno. Y no solo por la acostumbrada opacidad de Netflix en lo referido a las cifras, ni a que la metodología del informe pueda resultar discutible (al referirse al total de episodios de cada serie, no a los resultados concretos de sus últimas temporadas).

Se trata de que, aunque algunos títulos originales de Netflix puedan ser decisivos en su triunfo, muchas otras de las series más destacadas son contenidos de biblioteca, procedentes en muchos casos de la TV generalista. Por mucho que los servicios de VOD afirmen basar su atractivo en producciones 'de autor' o con un público objetivo muy específico, informes como este revelan que el grueso de los espectadores se dejan seducir por las series policíacas o los culebrones de toda la vida.

¿Quién quiere telepatía si tiene culebrones?

Sin ir más lejos, el segundo título más visto de Netflix (38.000 millones de minutos) es Navy: Investigación criminal, el veteranísimo procedural sobre investigadores de la Marina de EE UU. Con 20 temporadas (la última de ellas estrenada en 2022) y 449 episodios, el show tiene material de sobra con el que mantener atados a Netflix a sus seguidores, aunque estos no le den al binge watching con la misma fruición que los fans de Once, Will y el resto de su panda.

En el sexto puesto, con 36.000 millones de minutos, nos encontramos con Anatomía de Grey. Se trata de otra serie longevísima (19 temporadas, la última de ellas actualmente en emisión, y 409 capítulos), perteneciente a un género tan importante en la historia del medio como el culebrón hospitalario y con la firma de Shonda Rhymes, experta donde las haya en contenidos para las masas. A ver si estos números se mantienen tras la salida de Ellen Pompeo.

De la misma manera, aunque abandonó Netflix en junio del año pasado, a Mentes criminales le ha bastado con su amplísima biblioteca de episodios (334 en total, repartidos en 16 temporadas) para acumular 24.900 millones de minutos, situándose en el séptimo puesto del ranking.

Las posiciones novena, décima y decimoprimera corresponden a productos con unos cuantos años más a cuestas, y de géneros que pueden considerarse algo más de nicho, pero que también comparten la abundancia de episodios. Se trata de Las chicas Gilmore (20.800 millones de minutos), Seinfeld (19.300 millones) y Supernatural (18.800 millones).

Así pues, parece que las plataformas en general, y Netflix en particular, pueden alardear cuanto quieran de la calidad y el atractivo de sus contenidos originales. A la hora de repartir el pastel y ganar puestos en las clasificaciones anuales, esas 'series de las que nadie habla' (mejor aún si son vintage y tienen mucho material en cartera) seguirán siendo decisivas.

