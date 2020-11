¿Está trabajando David Lynch en una serie para Netflix?

El pasado enero los fans de David Lynch estuvimos de enhorabuena, cuando Netflix incorporó sin previo aviso a su catálogo What Did Jack Do?, un delicioso cortometraje de 2017 que demostraba que el cineasta seguía en plena forma. Desde entonces Lynch no nos ha abandonado, y aunque con Inland Empire y el regreso de Twin Peaks pareciera dispuesto a darle carpetazo a su carrera, durante la cuarentena mostró su mejor cara a la hora de enseñar en su canal de YouTube su taller de carpintería, mostrar cortos o dar el parte meteorológico de Los Ángeles. También, durante un par de entrevistas, dejó entrever que “había cosas por venir”.

El director estadounidense fue entrevistado por The Hollywood Reporteren abril, y ante la pregunta de si estaba preparando algo para Netflix como se empezaba a rumorear, se limitó a decir “Tengo What Dick Jack Do? en Netflix ahora mismo. Es una gran película sobre un mono, deberíais verlo, y probablemente os ayudaría mucho en la cuarentena”. Algo más abierto, pero igual de enigmático, se mostró un par de meses después para IndieWire, y ahora de repente What’s On Netflix recoge que Lynch tiene programado escribir y dirigir una serie a ser producida en mayo de 2021. Su título provisional es Wisteria, haciendo referencia a unas plantas trepadoras que pueden encontrarse en países como China, Japón y Corea, además de Australia.

El medio se hacía eco a partir de una información aparecida en ProductionWeekly, asegurando que Lynch trabajaría con la productora Sabrina S. Sutherland para este proyecto misterioso. Aún no hemos tenido confirmación oficial, pero a tenor de todo lo dicho podríamos ir asumiendo que, sí, es muy probable que haya una nueva serie de David Lynch el año que viene. Algo de lo que solo podemos estar agradecidos tras este 2020 que ya toca a su fin, y que esperamos que desemboque en Netflix dejándole una libertad total.