“Está sucediendo”: Tráiler de la nueva ‘Scream’

En 1996 toda una generación conoció al asesino apodado Ghostface al mismo tiempo que Drew Barrymore, que protagonizaba la primera y aterradora escena de Scream. Escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven, esta refundación del slasher (que no escatimaba humor ni comentarios meta) se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década, dando pie a una longeva saga que se prolonga a nuestros días. Ya no está Barrymore (ni Craven ni Williamson), pero a cambio tenemos a Jenna Ortega, cuyo encuentro con el asesino enmascarado ocupa buena parte del primer tráiler de Scream. Es decir, de la quinta parte de Scream, titulada igual que la entrega inaugural siguiendo una peculiar tradición que ya ha afectado a La noche de Halloween y Candyman.

Está por ver si el personaje de Ortega (a quien veremos próximamente como Miércoles en un spin-off de La familia Addams producido por Netflix y dirigido por Tim Burton) sobrevive a la llamada de Ghostface, pero más allá de ella el reparto de Scream está sobradamente nutrido, con rostros como Jack Quaid de The Boys, Melissa Barrera de En un barrio de Nueva York o Dylan Minnette de Por 13 razones. No obstante, si por algo destaca el elenco de esta continuación es por el regreso de Courteney Cox, David Arquette y, claro está, de Neve Campbell como Sidney Prescott, final girl fundacional. Esta nueva Scream no tiene interés por ejercer de reboot, y de hecho ya en este primer avance da cuenta de su estrecho parentesco con las entregas anteriores.

Los nuevos asesinatos de Ghostface (que siempre “suele ser alguien que conoces”, como leíamos en el póster publicado ayer) están relacionados de algún modo con los anteriores, de modo que la aclaración del misterio dependerá de que la nueva generación de víctimas colabore con la anterior. Scream, por lo demás, muestra un aire similar a la película clásica, y está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett luego de que se consagraran con Noche de bodas. El guion corre a cuenta de Guy Busick y James Vanderbilt, y tras algún que otro retraso Paramount ha fijado su fecha de estreno para el 14 de enero de 2022. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

