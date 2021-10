Está que lo tira: Keanu Reeves regala Rolex de 10.000 dólares a los dobles de 'John Wick 4'

Cada vez parece más evidente que Keanu Reeves no es solo uno de los mejores actores de Hollywood, sino probablemente también la mejor persona. Algo que el actor de Matrix no se cansa de probar, aunque no lo muestre el directamente. Sería muy arrogante y poco propio de Keanu, claro.

Después de ganarse el cariño de todo el equipo y de los fans ayudando durante el rodaje de John Wick 4 llevando los materiales, su último gesto es aún mayor. Para celebrar el final del rodaje de la película, el actor quiso obsequiar a sus compañeros con un regalo muy especial: un Rolex valorado en 10.000 dólares para cada uno de ellos.

Keanu Reeves gifted the 'John Wick 4' stunt team $10K Rolex watches to thank them for their work on the film ⌚️



📷 Watchmania pic.twitter.com/medDb4jQpm — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 26, 2021

"The John Wick Five. Thank you. Keanu. JW4. 2021" es el mensaje grabado en cada uno de estos cinco Rolex Submariner personalizados, compartidos por los dobles de acción Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo, Li Qiang y el propio Reeves. Un lujoso detalle para celebrar la conclusión de una película que no tardará en llegar a los cines, y de la cual sus dobles ya tienen un recuerdo imborrable.

