Esta es la razón por la que a Tarantino no le gusta la versión que Oliver Stone hizo de su 'Asesinos natos'

En 1994, Quentin Tarantino se hizo un nombre en Hollywood (y casi en el mundo entero) tras estrenar Pulp Fiction. Si Reservoir Dogs ya lo había puesto en el mapa en 1992, fue la película protagonizada por John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson la que terminó por consagrarlo. Sin embargo, no fue la única película suya que se estrenó ese año, porque Asesinos natos era otra película basada en una historia de Tarantino.

Sin embargo, ni siquiera el propio creador de la historia original se ha dignado a ver la película de Oliver Stone, precisamente por los cambios que hicieron tanto el guionista David Veloz como el propio Stone de su material original. En la película, Mallory (Woody Harrelson) y Micky (Juliette Lewis) son dos amantes tan chiflados como perfectos para captar la atención de la gente. No obstante, había un factor importante que se perdió en la película y estaba en el guion original de Tarantino.

"La odio tanto porque lo que está en el personaje de Honey Bunny en Pulp Fiction, la idea del crimen como sacramento del amor, estaba en tu guion y se perdió en la película", comenta el cocreador de Billions, Brian Koppelman, en su entrevista con Tarantino. "No está en absoluto. Al menos que yo haya visto desde el principio hasta el final", contestaba el cineasta al instante.

"Una de las cosas de ese guion en particular es que estaba hecho para que según lo leyeras estuvieras viendo la película. Así que cuando lo lees y luego la ves (Asesinos natos) piensas, ¿por qué no hizo al menos algo de eso?" añadía el director de Malditos bastardos sobre algo que le parecía más que evidente y que Stone no fue capaz de trasladar a la pantalla.

Hay que recordar que fue el propio Tarantino quien vendió su historia a Stone como ya había hecho previamente con otra gran película que jamás dirigió, Amor a quemarropa. Sin embargo, cuando vio que su guion era revisado y modificado por Stone y los guionistas Richard Rutowski y David Veloz, trasladando el peso del relato al periodista sensacionalista interpretado por Robert Downey Jr., Tarantino decidió apartarse del proyecto todo lo que pudiera y firmar no como guionista sino tan solo como autor de la historia original.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.