Esta es la película que más miedo le ha dado a Stephen King en toda su vida

El vínculo de Stephen King con el cine es absolutamente recíproco, en el sentido de que el escritor adora el medio y el medio le adora a él. Las pruebas de esto último saltan a la vista, siendo como es Su Majestad de Maine el escritor llevado en más ocasiones al cine y la televisión, y que con mayor facilidad ha dado pie a clásicos (El resplandor, Cadena perpetua, Misery…). Pero por el otro lado King es un cinéfilo entusiasta que acostumbra a utilizar sus redes sociales para hacer recomendaciones, hasta el punto de que lo más honorable que le puede pasar a un director es que el novelista recomiende su película.

El criterio de King es tan medido como disfrutón (acordémonos de cuando afirmó ser un fan irredento de La casa de papel) e indudablemente una garantía si vas a poner en pie un documental centrado en el género. Es lo que ha hecho Eli Roth, director de Hostel, a la hora de desarrollar la serie documental Eli Roth’s History of Horror para AMC. El proyecto lleva en marcha desde 2018, y en sus últimos compases ha contado con una entrevista a Stephen King de la que se hace eco SlashFilm. Durante ella, el autor de Cementerio de animales ha revelado cuál ha sido la única película que no ha visto de una sentada porque le daba miedo. Es decir, aquélla que le ha causado la impresión más terrorífica de su vida.

En el pasado King ha tenido palabras muy elogiosas para títulos de culto reciente como, por ejemplo, The Babadook (es “profundamente perturbadora y muy recomendable”, dijo), pero si hablamos de experiencias que marcan un antes y un después tenemos que hablar de El proyecto de la bruja de Blair. Este film de terror supuso toda una revolución en 1999, no solo por cómo cimentó el prolífico subgénero del found footage sino también por lo rompedora que fue su campaña de márketing, jugando con vídeos virales y la idea de que todo lo narrado po Daniel Myrick y Eduardo Sánchez había ocurrido de verdad.

Evidentemente, si El proyecto de la bruja de Blair causó tanto pánico fue gracias a su realismo, pero en el caso de King además se sumaron otras circunstancias traumáticas. Y es que el 19 de junio de 1999 nuestro querido escritor fue atropellado por una furgoneta mientras daba su paseo diario por el vecindario. Las heridas fueron muy graves, hasta el punto de que los médicos temieron que no sobreviviría y luego que tendrían que amputarle la pierna, paralelamente a que King pensara que tendría que retirarse de la literatura. Afortunadamente salió del bache, pero la recuperación fue muy dura igualmente.

En este trance no le ayudó precisamente ver El proyecto de la bruja de Blair, que su familia quiso ponerle cierto día para entretenerle. “Estaba en el hospital y estaba dopado. Mi hijo me trajo una cinta VHS y me dijo ‘tienes que ver esto’. A mitad de la película le dije ‘apágalo, es demasiado inquietante’”, cuenta King en Eli Roth’s History of Horror. El novelista no se vio con fuerzas de terminarla hasta que salió del hospital. La película seguía siendo terrorífica, y le dejó una impresión tan duradera como para que King le dedicara un texto en una reedición de Danza macabra, su monumental ensayo sobre ficción de terror.

En él King apuntaba que “aquellos no parecían bosques de una localización de Hollywood, parecían un bosque real donde la gente podría perderse”. “Una cosa sobre El proyecto de la bruja de Blair: la maldita cosa parece real. Otra cosa sobre El proyecto de la bruja de Blair: la maldita cosa se siente real. Y porque lo es, es como la peor pesadilla que hayas tenido, aquella de la que te despertaste jadeando y llorando de alivio porque pensabas que estabas enterrado vivo y resultó que el gato saltó a tu cama y se había acostado en tu pecho”. Definitivamente, Myrick y Sánchez pueden sentirse muy orgullosos de sí mismos.

