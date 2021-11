Esta canción te spoilea todas las películas que has recomendado alguna vez

En 2007 fuimos muchos los que conocimos a El Reno Renardo gracias a la canción Camino a Moria. Utilizando la melodía del Camino a Soria de Gabinete Caligari, esta desconocida banda homenajeaba la historia de J.R.R. Tolkien, y dejaba para la posteridad frases tan ocurrentes como ese “Gandalf, hijoputa, qué bien vas en tu corcel, nosotros a pinrel” mascullado por los hobbits. Camino a Soria aparecía en el álbum titulado precisamente El Reno Renardo, debut de un proyecto musical liderado por Jevo Jerardo, que previamente había militado en Valhalla o Soulitude. Era, sin duda, una carta de presentación inmejorable.

El Reno Renardo no ha dejado de trabajar en todos estos años, empleando su heavy metal paródico (también llamado freak metal) para homenajear los gustos de su líder o satirizar los rincones de la vida cotidiana, sin nunca dejar el cine de lado. De ahí que sus siguientes discos se titularan El Reno Renardo y el Reino de la Cagalera de Bisbal o, en la cima de su ingenio, El improperio contraataca, y ahora Jerardo haya vuelto a cruzarse en nuestro camino con un tema susceptible de auspiciar bromas pesadas. Este año el Reno Renardo ha publicado El Mundo Se Va A La Mierda a través de Maldito Records, en cuyo tracklist destaca un corte de título muy llamativo: Spoilerman.

Y en efecto, Spoilerman toma la voz de un personaje empeñado en estropear los giros de las películas más famosas que te vengan a la cabeza, especialmente si las dirigen Christopher Nolan o Shyamalan. Está El bosque, El truco final, Shutter Island, Memento, el inevitable Sexto Sentido, Interestellar o incluso Bohemian Rhapspody, donde según el Reno “pillaba SIDA Queen”. La canción también alude a las nuevas películas de Star Wars, donde mueren los hermanos Skywalker, y te revienta el final de Sospechosos habituales o Saw utilizando versos inigualables como “El muerto que aparece en Saw es Jigsaw vivo el muy cabrón”. Donde, en caso de que no lo aprecies, Saw rima con “cabrón”.

El estribillo dice “yo soy Spoilerman” muchas veces, y para ir rematando la jugada también se incluyen un par de spoilers de las series de televisión. Ahí están Juego de tronos o Los Serrano, cuya totalidad fue “un sueño raro”. A continuación puedes escuchar la canción completa.

