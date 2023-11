La escena poscréditos de 'Wish', explicada: por qué es tan importante para la historia de Disney

Wish: El poder de los deseos ya ha llegado a los cines, dentro de una avispada estrategia de Disney para agenciarse uno de los fines de semana más codiciados del año: el que coincide con las festividades de Acción de Gracias en EE.UU. No obstante, el film que debería funcionar como celebración de los 100 años que cumple la Casa del Ratón en 2023 se ha topado tanto con un momento donde su producción parece de capa caída (los fracasos de los últimos meses han sido numerosos), como con la coincidencia en carteleras de Napoleón.

No es descabellado que el film histórico de Ridley Scott bata a Wish en taquilla (los pronósticos, en la línea del desastre reciente de The Marvels, no son buenos), pero todo esto son factores al margen de la película en sí, y de cómo podría funcionar en efecto como esa fiesta absoluta para los fans de Disney que ya anticipaba el corto Érase una vez un estudio. Esta pieza, estrenada directamente en Disney+, reunía para una foto grupal a buena parte de los personajes que han ido apareciendo en los clásicos animados del estudio durante décadas, y es una lógica similar a la que sigue el film que dirigen Chris Buck y Fawn Veerasunthorn.

Porque, en fin, Wish está plagada de guiños a la tradición iconográfica de Walt Disney Animation, y sin duda el principal se encuentra después de los créditos. Luego de que el Rey Magnífico sea derrotado y el Reino de Rosas pueda vivir en paz con unos deseos que ahora está en su mano cumplir (todo gracias a Asha y sus compinches Valentino y Estrella), los créditos finales nos ofrecen un paseo por dibujos reminiscentes a cada autoproclamado clásico que ha lanzado Disney a lo largo de este siglo. Una vez concluyen, tocaría la típica escena poscréditos que anticiparía una secuela… pero no es eso lo que ocurre.

Wish no tiene prevista secuelas, así que sus responsables han preferido dedicar la escena poscréditos a continuar el homenaje. Así que volvemos a Rosas, y encontramos a uno de los personajes secundarios contemplando las estrellas. Es Sabino, abuelo de Asha, de quien ya sabemos que siempre quiso inspirar a los jóvenes con su música. Ahí está sentado con su guitarra, tocando unos punteos hasta dar de pronto con una melodía fácilmente reconocible… porque la escuchamos en el mismo logo de Disney al principio de la película, hora y media antes.

Sabino toca en su guitarra las notas de When You Wish Upon a Star. La canción más icónica de la historia de Disney, aparecida por primera vez en Pinocho allá por 1940. El tema fue compuesto por Leigh Harline y Ned Washington para que lo cantara Pepito Grillo (voz original de Cliff Edwards), haciendo referencia a los deseos que les pedimos a las estrellas y que tan importantes son, sin ir más lejos, en el argumento de Wish.

La canción fue un bombazo instantáneo, ganando el Oscar y manteniéndose en la memoria sentimental tanto de creadores como de espectadores. Desde los años 80, más o menos, empezó a ser utilizada para acompañar los diversos openings de las producciones de Walt Disney Animation, pasando a formar parte indivisible de la imagen de la Casa del Ratón. Una imagen que protegería de manera celosa, como cuando en 2003 Padre de familia parodió el tema como I need a jew en un episodio titulado precisamente When You Wish Upon a Weinstein, y se ganó un litigio en juzgados que no prosperó.

De cara a los festejos por el 100 aniversario, la canción ha obtenido nueva vida. El año pasado, de hecho, Disney estrenó en streaming un remake en acción real de Pinocho a cargo de Robert Zemeckis, donde obviamente volvía a sonar la canción. En este caso titulada La estrella azul (como hemos acostumbrado a conocerla el público hispanohablante), y editada como single a cargo de Chanel. Lo desconcertante de esta jugada, por otra parte, es que Pinocho no tuvo demasiada publicidad, y parecía que la importancia del tema se devaluaba a través de Disney+ y de una película que, en fin, dejaba mucho que desear.

La situación se ha enderezado un poco con Wish, pues aparte de que la película se ha visto acompañada de una gran promoción, meses antes del estreno Sara Bareilles grabó otra cover. Ahora solo queda esperar que el público acompañe, y el recuerdo de When You Wish Upon a Star permanezca bañado en la euforia.

