"Es un director que ya tiene una edad": Kevin Smith entiende la posición de Scorsese en el debate de Marvel

En caso de que echarais de menos el debate cíclico sobre Martin Scorsese y el cine de superhéroes, aquí ha llegado Kevin Smith para recordarnos que esto sigue siendo algo que le importa a alguien (aparentemente). El director de Nueva Jersey ha vuelto a la actualidad estos días a cuenta de Kilroy Was Here, su película-NFT, y el próximo estreno de Clerks 3. Esta tardía secuela se estrenará en cines seleccionados de EE.UU. entre el 13 y el 15 de septiembre, con la opción de más tarde alcanzar otras plataformas, y debido a ambos lanzamientos Smith puede dar cuenta de su verborrea frente a los medios. Así ha ocurrido en Forbes, para el que ha concedido una extensa entrevista tocando varios temas.

Uno de ellos, la histérica polémica que desató Scorsese al tachar las películas de Marvel de “parques temáticos” hace un par de años. Desde que al director de El irlandés soltó estas impresiones, a cada tanto una nueva figura de la industria ve necesario apoyarle o rebatirle, y Smith opta por un término medio. “En nuestra cultura tribal, alguien como Scorsese se refiere a las películas de cómics como parques temáticos y es capaz de hacer muy infelices a varias personas que han convertido las películas de cómics en su vida durante los últimos 10 años”. Smith, como fan de los cómics que es, no puede estar de acuerdo con Scorsese.

Pero al mismo tiempo se pregunta por qué tendría que importarle esta opinión a sus compañeros fans. “Si le preguntas al tipo que hizo Uno de los nuestros qué opina de Spider-Man, ¿qué crees que vas a lograr? Es un director serio que ya tiene una edad y está anclado en sus costumbres. No debería sorprenderte que esa sea su respuesta”. Ya que la prensa parece empeñada en sostener este debate estéril, Smith aboga por que los cineastas esquiven estas preguntas. “Debemos aprender pronto ‘no respondas a esa pregunta, te va a llevar al fracaso, redirígela’. Si alguien pregunta ‘¿qué piensas de estas películas de cómics?’, solo has de decir ‘me encantan todas las películas, las películas son mi vida, blablabla’”.

Smith cree que no hay ninguna razón por la que ambos tipos de cine (sean cuales sean) no puedan convivir: “Eso no quita que puedas disfrutar. ¿Sabes?, por cada viejo cineasta que dice ‘no entiendo esto’, hay un montón de jóvenes cineastas que dicen ‘lo entiendo y quiero hacerlo’. No tenemos que condenar al ostracismo a gente que quizá no entienda o no esté interesada en lo mismo que nosotros”.

Volviendo a 'Clerks'

Durante la entrevista, lógicamente, Smith también ha tenido oportunidad de reflexionar sobre el legado de Clerks, aquel film de bajísimo presupuesto que disparó su carrera en 1994. Clerks tuvo secuela en 2006, y su nueva entrega llega en un punto donde Smith parece cómodo retomando éxitos del pasado: antes de Clerks 3 dirigió Jay y Bob el silencioso: El reboot, y estos días también prepara una secuela de Mallrats. Al hilo de Clerks ha contado que se pasó varios años sin entender por qué la película había conectado tanto con el público.

“Te diré que durante años no entendí por qué a la gente le gustaba tanto Clerks. Es en blanco y negro, no tiene a nadie famoso en ella y parece hecha por niños; de hecho lo fue”, explica. “Ahora llevo 30 años trabajando y creo que entiendo por qué Clerks no solo conectó entonces, sino por qué la gente sigue hablando de ella hoy, a pesar de que es una vieja película en blanco y negro de los 90”. Para Smith, la clave está en la cercanía del argumento, limitado a las vivencias de un par de cajeros, con la que puede empatizar cualquier espectador. “Resulta que puede ser apreciada por cualquiera que haya tenido un trabajo de mierda, literalmente todo el mundo”.

“No sé si un multimillonario despierta, ve Clerks y dice ‘he pasado por eso’, a menos que sea uno de esos multimillonarios que empezó en el comercio minorista o algo así”. Esta identificación por la vía del trabajo, según Smith, podría relacionarse con el éxito generacional que ha obtenido algo como The Office. “De la misma manera que mi hijo se obsesiona con The Office y la ve una y otra vez. Es una serie sobre gente que va a trabajar, algo que tarde o temprano todo el mundo hace”. Está por ver si ahora el público puede conectar con Clerks tan bien como lo hizo en los 90, al hilo de la tercera entrega.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.