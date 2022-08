"Es solo una película": A Matt Smith no le importa demasiado el fracaso de 'Morbius'

Multitud de películas fracasan cada mes, pero este 2022 ninguna lo ha hecho con la escala y particularidades de Morbius. Este film perteneciente al estrambótico Universo de Sony (nacido a la estela de Venom, y protagonizado por villanos de Spider-Man) venía protagonizado por Jared Leto en la piel del llamado Vampiro Viviente, y tal y como presagiaban los tráilers tuvo una recepción crítica demoledora. Una luego extendida al público, que huyó de la película en las salas para que su recaudación fuera nefasta mientras en Internet ocurría algo extraño: un meme. Un meme graciosísimo encabezado por una frase, ‘It’s Morbin’ Time’, que eventualmente convenció a Sony de reestrenar la película.

Mala idea. Morbius volvió a hundirse a su regreso a los cines, consiguiendo apenas 300 dólares de media por sala mientras las ganancias totales ascendían a unos escasos 163 millones en todo el mundo. Una escabechina que debería haber contrariado considerablemente a sus artífices. Daniel Espinosa, su director, está desaparecido en combate, mientras que Jared Leto solo ha reaccionado para intentar sumarse a los memes de Morbius (quitándoles la gracia automáticamente). Matt Smith, intérprete del villano Milo, acaba de opinar del tema en una entrevista con Rolling Stone, sin tampoco grandes dramas.

Smith protagoniza como Daemon Targaryen La casa del dragón, precuela de Juego de tronos que se estrena este 21 de agosto en HBO Max. Durante la citada entrevista dejó caer que esta serie volvía a tener demasiadas escenas de sexo, como ocurrió con la adaptación de Canción de hielo y fuego, y también habló de Morbius. Su fracaso, por muy ridículo que fuera, no le quita el sueño: “Sí, le echaron a los perros. Pero hay que afrontarlo, ¿qué otra cosa puedes hacer? Es solo una película, al fin y al cabo, no es que estemos salvando vidas. Por la razón que sea no funcionó del todo, y es lo que hay”.

El actor de Doctor Who se toma lo ocurrido con filosofía, aun cuando él mismo ha formado parte de la tormenta de memes de ‘It’s Morbin’ Time’ por cierta escena de Morbius donde aparece bailando. Sobre el hecho de que pareciera ser el único que disfrutaba genuinamente de su papel en la película de Espinosa tampoco ha llegado a pronunciarse.

