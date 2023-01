"Es muy duro": El creador de 'Cowboy Bebop' no es capaz de ver la adaptación live action de Netflix

Uno de los fracasos más sonados de Netflix en 2021 lo supuso Cowboy Bebop, serie que reimaginaba en clave live action el anime de Shinichiro Watanabe. Creada por Jeff Pinker y André Nemec, el proyecto reclutó como protagonistas a John Cho, Daniella Pineda y Mustafa Shakir esforzándose por emular el alocado ritmo e imaginería de la space opera original, pero fue recibido con mucha frialdad. Las críticas fueron mediocres y la audiencia no fue suficiente para que, tres semanas después de su estreno, Netflix la cancelara de forma fulminante y la dejara sin segunda temporada. Poco después 145.000 fans firmaron una petición para que el streamer se lo pensara dos veces, pero hizo caso omiso.

La sensación general es que la adaptación de Cowboy Bebop se quedó muy lejos de los resultados del anime original, y ahora ha reaparecido Watanabe para hurgar en la herida. Entrevistado por Forbes, el cineasta ha reconocido que no fue capaz de ver entera esta primera (y última) temporada; de hecho ni siquiera pasó de la primera escena. “Me enviaron un vídeo para revisar de la adaptación de Netflix. Empieza con una escena en un casino, que hizo que fuera muy duro continuarla. Me detuve ahí, solo vi esa escena inicial”, recuerda Watanabe, cuya vinculación con la serie de Netflix fue más bien testimonial. “Estaba claro que eso no era Cowboy Bebop y en ese momento me di cuenta de que, si yo no estaba involucrado, nunca sería Cowboy Bebop”.

Watanabe se arrepintió ligeramente de no haberse involucrado más en el desarrollo de la serie. “Sentí que quizá debería haberme encargado yo. Aunque el valor del anime original es mucho mayor hora”, señala. A continuación Watanabe se marca una diatriba sobre la necesidad de la industria de reelaborar continuamente más de lo mismo. “Una vez tienes un título de éxito recibes muchas peticiones para hacer algo similar y, en este caso, algo como Cowboy Bebop. He recibido peticiones así durante más de 20 años. Entiendo el razonamiento que hay detrás de estas peticiones, pero si siguiera por ese camino acabaría haciendo lo mismo una y otra vez”.

“Al final la gente se cansaría, perdería interés en mi trabajo. También creo que tengo más cosas que ofrecer. Con eso en mente he evitado hacer cosas similares”. Watanabe, de hecho, ha sabido encauzar su carrera más allá de este fenómeno. Quitando cuando en 2001 dirigió una película a partir de la serie, Llamando a las puertas del cielo, el cineasta ha querido alejarse de la space opera que le propulsó a la fama, trabajando desde entonces en Animatrix, Samurai Champloo o el drama juvenil/musical Carole & Tuesday.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.