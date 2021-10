“Es inspirador ver a un maestro trabajando”: Villeneuve cree que ‘Tenet’ es una obra maestra

Ante el anuncio de que Warner estrenaría todas las películas de 2021 bajo modelo híbrido (es decir, entre salas de cine y HBO Max), hubo dos figuras cuyo enfado obtuvo gran resonancia mediática. Una de ellas fue Christopher Nolan, llamando a HBO Max “el peor servicio de streaming” y marchándose de Warner en cuanto pudo, para arribar en Universal y que allí le produjeran Oppenheimer, su próxima película. La otra fue Denis Villeneuve, temiendo que la simultaneidad de ventanas afectaran a la recaudación de Dune, su nueva película que acaba de estrenar en EE.UU. tras un provechoso recorrido en el extranjero. En estos meses, Villeneuve no ha tenido más remedio que tragarse sus palabras sobre Warner, y rezar por que Dune recaude lo suficiente para garantizar una secuela.

Más allá de estos dramas industriales, al hilo de su reciente estreno Villeneuve ha acudido al podcast ReelBlend, y ha podido hablar sobre la última película del director que compartió con él su malestar hacia Warner: Tenet, de Christopher Nolan. Este film estaba llamado a liderar el camino de los cines a su recuperación en plena crisis pandémica, pero causó una gran división entre el público. Villeneuve, sin embargo, es de los que creen que Tenet es excelente. “Tenet me dejó alucinado. Es una obra maestra, un logro cinematográfico increíble”, asegura. “Me divertí mucho, la vi varias veces y cada vez fue una revolución. El nivel de maestría de Christopher Nolan es inigualable”.

Villeneuve no dudó en alabar el estilo de Nolan, y de aprovechar estas alabanzas para incidir en la importancia de la experiencia en cines frente al streaming. “Es, con diferencia, uno de los mejores cineastas que trabajan en el mundo actualmente, porque la gente no se da cuenta del nivel de su maestría cinematográfica, es un locura. Una locura. Cada vez que Chris lleva una película a la pantalla, tengo que verla en el cine. Y por supuesto ahí es donde vi Tenet. No puedes ver una película de Nolan en casa, eso no tiene ningún sentido. Tienes que recibir todo su impacto en el cine.”

“Es realmente fascinante ver cómo evoluciona de una película a otra y cómo siempre va más allá, tanto desde el punto de vista técnico como narrativo, y siempre se reinventa a sí mismo. Es profundamente inspirador ver a un maestro trabajando”, concluye Villeneuve, haciéndose eco de las palabras de Quentin Tarantino al elogiar con tanto énfasis el film de Nolan. Al contrario que Tarantino, sin embargo, Villeneuve no ha hecho referencia a la dificultad de seguir la trama, que provocó que el autor de Érase una vez en Hollywood necesitara verla varias veces.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.