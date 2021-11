¿Es el Jameson de ‘Spider-Man: No Way Home’ una variante?

Antes de que Spider-Man: No Way Home se anunciara como un regodeo nostálgico para los fans de las películas arácnidas de Sam Raimi la anterior entrega, Lejos de casa, ya iba anticipando el festival. La última escena del film de Jon Watts, así las cosas, nos presentaba al J. Jonah Jameson de J.K. Simmons revelando al mundo que la identidad secreta de Spider-Man no era otra que la de Peter Parker (Tom Holland), poniendo en graves apuros al protagonista. Apuros que, en la continuación que se estrena este 17 de diciembre, conducirán a un estropicio multivérsico cuando Peter le pida al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que le ayude a hacer olvidar al mundo su secreto superheroico.

Un error en el hechizo provocará, así, que el MCU se llene de enemigos de Spider-Man que vimos en películas previas de Sony (está por ver si acompañados por la versión del trepamuros correspondiente), y los fans llevan meses preguntándose cómo encaja Simmons aquí. ¿Es su Jameson otro invitado indeseado de otro universo, o solo da la casualidad de que la versión de la realidad de Holland y Zendaya está interpretada por el mismo actor? La serie Loki acuñó el concepto “variante” para definir a aquellas personas que viajaban de un universo a otro haciendo estragos con las líneas temporales, y el Jameson de Simmons podría ajustarse perfectamente a este perfil.

El propio actor ha hablado recientemente sobre ello, sin dar demasiadas pistas. “Creo que es una versión ligeramente distinta”, explica el ganador del Oscar por Whiplash en referencia al editor del Daily Bugle que aparece en No Way Home, entrevistado en el podcast Happy Sad Confused. “Para mí, es algo distinto. Es el mismo fanfarrón, el mismo tipo con menos pelo. Me gustaría que tuviera el mismo pelo… pero lo importante es que sigue siendo el mismo fanfarrón y mantiene el mismo maldito bigote”. Simmons revela, por otro lado, que el detractor acérrimo de Spider-Man volverá a ejercer de contrapunto humorístico.

“Como debe ser, el personaje ofrece una pequeña dosis de alivio cómico para la película”. Teniendo en cuenta el gran dramatismo de No Way Home (no faltando siquiera una escena donde nuestro héroe esté a punto de perder a su amada MJ), la presencia de Simmons será agradecida. Al igual que lo será como el Comisario Gordon en DC, pues el actor ya ha confirmado que volverá a encarnarlo luego de Liga de la Justicia en la futura Batgirl. Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (otros que como él comparten franquicias, puesto que están involucrados en la próxima serie Ms. Marvel), Simmons interpretará aquí al padre de la superheroína de turno, con los rasgos de Leslie Grace.

Batgirl, escrita por Christina Hodson, aún no ha confirmado fecha de estreno.

