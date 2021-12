"Es como 'Bonnie y Clyde' pero con gente comiendo personas": Mark Rylance desvela lo nuevo de Luca Guadagnino y Timothée Chalamet tras 'Call Me by Your Name'

2021 está a punto de acabar y es momento no solo de echar la vista atrás con los mejores estrenos del año, sino también hacia delante para vislumbrar el cine que está por venir. Dentro de las próximas películas que llegarán a nuestras salas este 2022, hay una que destaca sin lugar a dudas: Bones & All, lo nuevo de Luca Guadagnino y Timothée Chalamet tras Call Me by Your Name.

Aunque muchos podrían esperar algo parecido a la anterior película de director y actor juntos, si no una continuación directa, hay quien ya advierte que no tendrá del todo que ver con Call Me by Your Name. Mark Rylance, uno de los actores que aparecerá en la película, ya ha desvelado un gran detalle para dar una idea del filme: "Es un género muy curioso. Es una road movie, pero también es como un romance a lo Bonnie y Clyde, pero resulta que se comen a la gente", ha reconocido el actor en una entrevista.

Basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, Bones & All, sigue la historia de Maren Yearly, una joven interpretada por Taylor Russell (Escape Room) que va en un viaje a través del país en busca de su padre. En ese viaje será precisamente donde se cruce con el personaje de Chalamet, un joven llamado Lee que la acompañará durante el camino. Lo que este no sabe es que la joven ha emprendido ese viaje para buscar a su padre, sino también para comprender ese imperioso deseo que tiene de devorar personas.

Fotograma de 'Bones & All' Cinemanía

"Tiene un aspecto muy reflexivo sobre las cosas que heredamos de nuestros padres. Un poco como Call Me By Your Name, en términos de descubrir que eres gay, algo que no sabías de ti mismo. ¿Cómo se afronta eso? Afortunadamente, en Occidente es más fácil ahora que, por ejemplo, si lo descubres en Afganistán o en algún lugar donde sería una sentencia de muerte", reflexiona Rylance sobre la película.

El actor, que se encuentra estos días promocionando No mires arriba, la comedia apocalíptica que comparte con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, no ha sido el único en adelantar algo de Bones & All. Luca Guadagnino ya comentó hace un tiempo cómo fue su reencuentro con Chalamet y las ideas que le dio con respecto al filme: "En cuanto lo leí supe que sólo Timothee podía interpretar el papel. Fue una serendipia, porque él estaba en Roma y yo estaba en Roma y nos encontramos después de este año de Covid, pudimos reunirnos y pasar tiempo juntos. Es fantástico, un gran intérprete, y ver que se eleva como lo está haciendo ahora, me siento orgulloso de él. Y este personaje es algo muy nuevo para él, entrañable y desgarrador", comentaba el cineasta

Bones & All aún no tiene fecha confirmada de estreno, pero sí reparto. Además de Taylor Russell, Mark Rylance y Timothée Chalamet, el filme contará con un reparto de lo más variopinto. Desde Chloë Sevigny y Jessica Harper (quien ya apareció en su última obra, el remake de Suspiria), David Gordon Green, Francesca Scorsese (la hija del cineasta) al regreso de Michael Stuhlbarg, el que diera vida al padre de Elio en Call Me by Your Name.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.