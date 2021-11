“Es algo independiente”: ‘Matrix Resurrections’ no es una secuela de ‘Revolutions’

El que probablemente sea el estreno más esperado del año está a unas pocas semanas de distancia. Matrix Resurrections viene a dar continuidad a una de las sagas más relevantes de la ciencia ficción de siempre, habiendo enloquecido a los fans con su primer tráiler y una campaña de promoción concienciada con romper barreras en el mundo virtual. De este modo, la película que dirige Lana Wachowski en solitario, sin la colaboración de su hermana Lily, ya ha bromeado a lo largo de su campaña sobre el cambio de nombre de Facebook, y ha introducido en el mercado múltiples NFTs (Non Fungible Tokens) con los que reforzar la interacción de los usuarios de cara a su estreno el 17 de diciembre.

Hablando de la película en sí, son un misterio los caminos que transitará la historia, aunque el tráiler echara suficiente mano de la nostalgia hacia la primera Matrix como para que algunos temieran otro Despertar de la Fuerza. David Mitchell ha escrito el guion de Matrix Resurrections junto a Alekasandar Hermon y la propia Lana, y vía To Vima ha dado un par de pistas sobre qué podemos esperar de la película. Para empezar, hay que ir descartando que se trate de una secuela al uso, pues Mitchell (que ya ha podido verla) se ha esforzado para que tenga su propia entidad sin apartarse de lo trazado por entregas previas.

“Vi la película en Berlín en septiembre. Es realmente buena”, asegura. “No puedo decir de qué trata, pero puedo explicar lo que no es. Y no es una secuela más, sino algo independiente que, sin embargo, contiene las tres Matrix que la preceden de un modo tremendamente ingenioso. Es una creación hermosa y extraña. También logra un par de cosas no muy habituales en el cine de acción y subvierte las reglas de los blockbusters”. Mitchell está convencido de que Resurrections es algo grande, y su grandilocuencia contrasta con las palabras de Keanu Reeves, quien vuelve a interpretar a Neo y en su momento la definió sencillamente como “una historia de amor”.

Aunque tampoco es que eso suene mal, claro. El tráiler de Resurrections adelantó un extraño reencuentro entre Neo y Trinity (Carrie Anne-Moss), que está por ver en qué depara paralelamente a que su camino se cruce con el de un Morfeo que ya no es Laurence Fishburne, sino el exDoctor Manhattan Yahya Abdul-Mateen II. En cuestión de semanas podremos resolver estos misterios.

