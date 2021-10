“Es adorable”: Daniel Craig acaba de enterarse de la existencia del meme celebrando que llega el fin de semana

En marzo de 2020, en los albores de la pandemia, Daniel Craig fue invitado a Saturday Night Live como anfitrión, con una nueva oportunidad de explotar su vis cómica tras el recital sostenido en Puñales por la espalda. Hubo consenso en que la experiencia mereció la pena, pero si por algo pasó a ser recordada fue por una parte muy pequeña de su aportación: concretamente, cuando tuvo que presentar la actuación de The Weeknd, que procedía a interpretar Blinding Lights. El artista fue precedido por un “Ladies and Gentlemen, the Weeknd” lanzado con un catártico encogimiento de hombros de Craig, convirtiéndose en un meme instantáneo que acudía a dar la bienvenida… a cada fin de semana.

Desde hace un tiempo ese “Damas y caballeros, el fin de semana” resurge en redes sociales cada semana, como un chiste cómplice del que curiosamente Craig no tenía noción alguna. El intérprete de James Bond, que se despide del personaje en Sin tiempo para morir (estreno hoy en España, a EE.UU. no llega hasta el próximo 8 de octubre), no utiliza redes sociales, por lo que no tenía forma de enterarse de que su aparición en Saturday Night Live era tan popular. La inopia se ha mantenido hasta una entrevista con The New York Times cuyo reportero, Dan Itzkoff, no ha podido evitar preguntarle si sabe de la existencia del meme. A lo que Craig ha contestado “No, ¿qué es eso?”.

El periodista se lo ha explicado, y la reacción de Craig ha sido de lo más entrañable. Vaya, que le ha hecho mucha ilusión, aunque esté por aclarar si está dispuesto a hacerse una cuenta de Twitter para enterarse de la próxima. “¿Eso es lo que hacen? Es increíble. No sé lo que es, pero gracias. Es adorable. Supongo que tendría que tener redes sociales para entender de qué se trata”. El actor inglés, que recientemente concluía el rodaje de la secuela de Puñales por la espalda, parece muy a tope con la idea de estar ahí cada viernes deseándonos un buen fin de semana: costumbre que ya ha provocado la creación de toda una cuenta de Twitter para lanzar el meme con estricta periodicidad.

