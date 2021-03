"Éramos unos frikis": Rami Malek pidió a Rachel Bilson que borrara una foto de sus años de instituto

Los amigos del instituto no siempre son para siempre, como descubrió la actriz Rachel Bilson (The O.C.) hace dos años tras cierto incidente con Rami Malek, con el que había compartido aula en su adolescencia. Al parecer, el intérprete se tomó muy mal una foto subida por Bilson a redes, en la que ambos posaban en sus años de juventud.

En una entrevista para el podcast de Dax Shepard (vía EW), la californiana ha contado lo sucedido: "Rami era muy buen amigo mío. Estábamos en el mismo grupo de teatro. Hicimos Las brujas de Salem juntos en nuestro último año. Éramos los protagonistas, todas esas cosas. Mantuvimos el contacto durante un tiempo".

Así, pese a que sus caminos se separaron finalmente, la actriz siempre sintió afecto por su compañero de aula y, en 2019, cuando Malek conquistaba la temporada de premios con Bohemian Rhapsody (terminaría llevándose el Oscar), Bilson pensó que sería divertido compartir en Instagram una foto de ambos en su último año de instituto.

"Puse una foto de nuestro viaje de fin de curso a Nueva York, a Broadway. Éramos muy frikis, puse la foto más tonta de nosotros", ha recordado: "Pero la compartí porque era divertida y creo que es muy importante ser capaz de reírse de uno mismo. Él tenía una cadena de oro y escribí: 'Rami, ¿dónde conseguiste la cadena de oro?'. Estaba siendo graciosa, éramos buenos amigos".

Sin embargo, al actor no le hizo ni pizca de gracia encontrarse con ese post en redes. Bilson, que reconoció su desconcierto al enterarse de la reacción de su excompañero, se enteró de que Malik detestó la foto por su estilista: "Me dijo: 'Bueno, no es una gran foto de él'. Vale, lo siento, ¡teníamos 16 años!".

"Fue justo antes de los Oscar", ha seguido explicando: "Y recuerdo que Josh Schwartz [creador de The O.C.] me dijo: 'Te has pasado con él. Lo van a nominar'. Y le respondí: '¿Qué quieres decir? Era mi amigo: es una foto divertida".

Pese a todo, Bilson terminó borrando la imagen e incluso escribió al actor para pedirle disculpas. "Le escribí un mensaje muy amable: 'Lo siento mucho. Ve a por el Oscar, lo estás haciendo genial'. Y nunca me respondió", ha contado: "Pero estaba superdesanimada porque él era siempre tan majo y éramos buenos amigos, y yo soy una gran fan de no tomarte a ti mismo en serio, sobre todo con ese nivel de talento y fama".

Una semana más tarde, Bilson recibió un mensaje de Malek por Instagram, aunque no fue el que esperaba. "No era en plan: '¡Hola! ¿Qué tal estás?' Fue directo a: 'Te agradecería mucho que quitaras eso, cuido mucho mi privacidad'. Empecé a tener mucho calor, empecé a sudar y me puse muy nerviosa", ha concluido la actriz.

Sin duda, Malek no entendió la intención entusiasta y jocosa de su amiga y compañera de instituto al subir la controvertida foto a redes, algo que Bilson no termina de comprender. El tiempo dirá si en un futuro vuelven a cruzarse sus caminos. Lo que el instituto ha unido que no lo separe la industria.