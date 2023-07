¿Dónde iría Mario Casas si se desata el apocalipsis como en 'Bird Box Barcelona'?: "Me sentaría allí a escuchar la nada"

Lidiar con una adaptación cinematográfica de una novela es difícil. Hacer una segunda parte de dicha adaptación para expandir ese mundo literario y acarrear las consecuencias de contar con un público que, o bien viene con las ilusiones muy altas, o bien se muestra reticente a que haya algo que pueda interesarles por segunda vez, todavía lo es más.

En 2018, Sandra Bullock se puso al frente del reparto de A ciegas (Bird Box en su versión en inglés) para llevar a la pantalla la historia creada por el escritor Josh Malerman sobre un futuro distópico en el que unos extraños entes llevaban a la humanidad al suicidio tras establecer contacto visual con ellos. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix.

Cinco años más tarde, los directores Àlex y David Pastor regresan a ese universo apocalíptico con el estreno el 14 de julio en Netflix de una continuación ambientada en nuestro país y que nos cuenta qué paso en España mientras el personaje de Bullock sobrevivía por el río y los bosques de Estados Unidos.

Ahora, es la Ciudad Condal la que sufre el fin del mundo, Mario Casas es el protagonista que debe intentar sobrevivir y, tal y como afirmaba el propio actor (y respondiendo a las expectativas sobre una segunda adaptación), Bird Box Barcelona puede presumir de "no tener nada que envidiarle a la primera parte", una afirmación con la que nosotros coincidimos (lee nuestra crítica aquí).

En su entrevista para CINEMANÍA, el actor nos cuenta cómo ha sido retomar el éxito de Bullock, la experiencia multicultural en el rodaje junto a sus compañeros Georgina Campbell, Naila Schuberth, Michelle Jenner, Patrick Criado, Alejandra Howard y Gonzalo de Castro, entre otros, y lo que más le gusta de Barcelona, su "segundo hogar".

Segundas partes sí que fueron buenas

"Presión ninguna, presión cero. Es una película maravillosa, entretenidísima, y para mí es una suerte el poder estar en una película así", contesta Mario Casas a la pregunta sobre si sentía la presión de llevar a la pantalla una expansión de un universo tan exitoso como el de A ciegas.

La nueva película de los hermanos Pastor vuelve a repasar los eventos creados por Malerman: esos suicidios masivos repentinos y la necesidad de pasear por las calles con vendas en los ojos. Sin embargo, por mucho que pueda parecer una repetición de lo que ya vimos hace años, los directores se han asegurado de crear una experiencia cinematográfica completamente nueva.

Una novedad que viene dada, sobre todo, por el personaje de Casas, Sebastián, un hombre "que no sabes muy bien quién es, hacia dónde va, esas luces, esas sombras, esos matices... Me parecía una de las cosas más interesantes como actor, interpretar a un personaje de estas características", afirma el actor de No matarás.

Un proceso, el de creación de este personaje, que pasó por dejarse crecer el pelo y la barba durante meses, ahondar en las cargas emocionales que arrastra de su pasado Sebastián y aprender alemán para el papel, algo para lo que Casas admite que es muy crítico consigo mismo. "Relajémonos", dice que comentaba junto a su coach y los directores.

Sin embargo, nada mejor que una niña pequeña alemana ("los niños nunca mienten", nos dice riendo) para asegurarle que estaba haciendo un buen trabajo: "Naila, con la que hablo en alemán, siempre me decía 'good, good", afirma sobre su compañera de reparto. "Esta niña pequeña me está diciendo que estoy hablando más o menos bien el alemán", dice que pensaba, envuelto en un ambiente multicultural que consigue trasladarse a la película.

De Sebastián dice haber aprendido también a actuar en caso de apocalipsis: "Los personajes al final te enseñan, convives con ellos y vives sus emociones", comenta. Si tuviese que vivir un evento como el de Bird Box, su táctica sería "observar desde fuera, quedarme en la retaguardia, no dar problemas y ver cómo los demás actúan. Sería majo y haría mis labores", asegura.

Barcelona en la sangre

Sin poder explicar nada de la película que destripe la experiencia del espectador, Casas afirmaba que los Pastor "son dos directores que lo tienen muy claro, tienen la capacidad enorme para crear estos mundos y lo saben hacer muy bien". Recordemos que son estos hermanos los que nos dieron en 2013 aquella también Barcelona apocalíptica junto a Quim Gutiérrez y José Coronado en Los últimos días.

Para la ciudad en la que vivió hasta los 18 años solo tiene buenas palabras. "Barcelona es mi vida, va en mi sangre", afirma de un lugar en el que tiene a su familia y a sus amigos. "Cada vez que tengo la oportunidad de grabar aquí es increíble", comenta sobre todas las veces que ha acabado rodando en su ciudad, desde aquel lejano Tres metros sobre el cielo hasta su próxima película, esta vez como director, Mi soledad tiene alas, que estrena el próximo 25 de agosto.

Sobre lo que haría y adónde iría si se encontrase con una Barcelona desierta como la de la película, la playa que echa de menos en Madrid es el primer lugar que le viene a la mente. "Me iría a sentarme allí y escuchar la nada. Disfrutar del sonido de las olas, del mar, del viento… Con eso sería suficiente".

