‘La maternal’ a la normanda: hablamos con la directora de 'Pequeñas valientes (Petites)'

En el seno de una situación difícil, Julie Lerat-Gersant transmite esperanza. Con los paisajes, con la música de Superpoze y con el magnífico trabajo de sus protagonistas: una Pili Groyne que poco tiene que envidiarle a Carla Quílez y una Victoire Du Bois a la altura de nuestra Ángela Cervantes.

Porque sí, Pequeñas valientes (Petites) centra la trama en una adolescente embarazada y su madre tóxica como ya hizo Pilar Palomero con La maternal, una coincidencia que a la directora francesa no le ha sorprendido descubrir. Hablamos con ella sobre las similitudes y diferencias con el largometraje español, la influencia de sus raíces normandas y la situación actual que viven los centros de acogida.

¿A qué crees que se debe esta coincidencia temática?Creo que es porque las mujeres se han liberado, y ya pueden hablar de los temas que les preocupan. Antes no interesaba o directamente era tabú. La adolescentes embarazadas, como Camille, el personaje de Pili Groyne, y la problemática en la transmisión madre-hija no estaban en la conversación.

¿Has visto La maternal?¡No la he visto todavía! Todo el mundo me hablaba de ella cuando estuve en el Festival de Gijón.

En estilo, Pequeñas valientes (Petites) y La maternal son muy distintas. En tu película sacas mucho partido del paisaje y de la banda sonora electrónica de Superpoze.Gabriel, alias Superpoze, también es normando, como yo misma y François Roy, mi coguionista y director artístico. En Normandía, la meteorología manda, eso se ve en la película, y Superpoze ha hecho la música interior de Camille, que atraviesa todos sus estados emocionales, y se confunde con el tiempo cuando baila bajo la lluvia.

¿Desde cuándo existen esos centros de acogida? El personaje de Romane Bohringer personifica una cierta preocupación por su buen funcionamiento. ¿Tan mal están?Escribí el papel para ella, porque nos conocíamos de haber hecho teatro juntas, y no sabría decirle una fecha. Creo que estos centros existen desde los años 70, antes eran las monjas las que se ocupaban de ocultar a las chicas y de dar los niños en adopción. En Francia tenemos un sistema público, que es mejor que en muchos países, pero faltan muchos medios, y no podemos quedarnos estancados, hay que progresar.



Es un tema que me preocupa, ahora estoy haciendo un documental para France 3 sobre los centros de acogida de niños de seis a 18 meses, cuando el juez decreta que no pueden vivir con sus problemáticas familias. Hay un equipo que se va turnando, y está 24/7 por ellos. Es impresionante.